Rà soát, thống nhất số liệu tăng trưởng kinh tế 10 tháng năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo trình bày tại cuộc họp, ước tính trong tháng 10/2026, sức mua, dịch vụ du lịch và một số ngành công nghiệp chế biến tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, do tốc độ tăng trưởng 9 tháng đầu năm chưa đạt kịch bản đề ra, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,17%, tăng trưởng quý IV cần đạt khoảng 15,04%. Đây là thách thức rất lớn, tạo áp lực đáng kể đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế trong những tháng còn lại của năm.

Đánh giá tình hình thực tế 10 tháng năm 2026 cho thấy một số lĩnh vực đạt kết quả nổi bật. Cụ thể, trong tháng 10, công nghiệp chế biến tăng 27,79%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 35,62%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành tăng 55,56% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 38.329 tỷ đồng, tăng 25,52%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành đạt 6.648 tỷ đồng, tăng 26,12%. Lượng khách du lịch ước đạt 3,7 triệu lượt, bằng 90,34% kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp đã chỉ ra những điểm nghẽn về tiến độ giải ngân đầu tư công còn thấp, nhiều doanh nghiệp sản xuất điện gặp khó khăn; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản chưa xuất hiện dấu hiệu có khả năng đột phá. Các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để xác định rõ sản lượng tăng thêm trong Quý IV theo từng ngành, lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, đầu tư công, nông nghiệp và dịch vụ…

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh: Mục tiêu GRDP quý IV tăng khoảng 15,04% và 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh. UBND tỉnh không điều chỉnh mục tiêu kế hoạch đã đề ra, vì vậy, các sở, ngành phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát, đánh giá sát thực tế tình hình thực hiện các chỉ tiêu, xác định rõ những lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng để tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Đồng chí yêu cầu Thống kê tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành rà soát, đối chiếu số liệu, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, khách quan và thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định, cập nhật kịp thời thông tin, kiểm chứng những dự án mới và những hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn cũng yêu cầu: Sở Công thương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các doanh nghiệp, sản phẩm có khả năng tăng sản lượng; chốt kế hoạch sản xuất quý IV, giao nhiệm vụ cụ thể theo từng sản phẩm, doanh nghiệp, dự án và thời hạn; chủ động tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, thủ tục, thị trường, điều kiện sản xuất.

Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu tại hội nghị.

Sở Xây dựng và các Ban quản lý, chủ đầu tư rà soát lại toàn bộ các công trình, dự án, tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu, thủ tục, nhân lực tại công trình trọng điểm, để chốt khối lượng có thể hoàn thành, nghiệm thu, giải ngân đầu tư công. Đồng thời, coi giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, then chốt. Sở Tài chính rà soát tiến độ giải ngân đầu tư công, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp nghiệm thu khối lượng và giải ngân, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ theo tuần.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động triển khai chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, tăng cường sản xuất vụ Đông. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung xây dựng chương trình kích cầu du lịch cuối năm, tập trung tăng lượng khách lưu trú qua đêm và tăng chỉ tiêu của khách. Các sở, ngành bám sát kịch bản tăng trưởng quý IV, thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện các chỉ tiêu; tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.