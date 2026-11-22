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Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 18263/UBND-XDCT ngày 22/10/2026 liên quan đến kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2025, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh giải pháp thiết kế kè rọ đá tại các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Theo đó, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát những dự án, công trình đang triển khai có thiết kế hạng mục kè rọ đá.

Đối với thiết kế định hình khung rọ đá, Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn đánh giá lại điều kiện thực tế tại công trình, tính toán khả năng chịu lực và điều kiện ổn định để lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp với từng loại công trình, như giao thông đường bộ, giao thông thủy, thủy lợi và các công trình có điều kiện làm việc khác nhau.

Việc thiết kế cần tuân thủ các tiêu chuẩn ngành hiện hành hoặc tham khảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10335:2014. Đáng chú ý, việc bổ sung thép khung viền có kích thước lớn hơn đường kính dây chỉ thực hiện trong những trường hợp thực sự cần thiết, đồng thời phải có luận chứng và tính toán cụ thể, tránh áp dụng máy móc gây tăng chi phí đầu tư.

Đối với lớp mạ kẽm của dây lưới rọ đá, trong quá trình thiết kế, các đơn vị cần đánh giá điều kiện ăn mòn của môi trường và yêu cầu về tuổi thọ công trình để lựa chọn khối lượng mạ kẽm tương ứng với kích thước dây lưới. Việc lựa chọn phải phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hiện hành, bảo đảm an toàn, chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư, hạn chế nguy cơ thất thoát, lãng phí ngân sách.

Riêng đối với dự án kè chống sạt lở sông Đa Dâng, Sở Xây dựng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn liên quan rà soát, đối chiếu và thống nhất các tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật giữa bản vẽ thiết kế với thuyết minh, chỉ dẫn kỹ thuật, dự toán và hồ sơ lựa chọn nhà thầu.

Quá trình rà soát, khắc phục phải bảo đảm tính thống nhất, minh bạch và khả năng kiểm soát hồ sơ; không làm thay đổi chất lượng công trình, đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Đây cũng là cơ sở phục vụ công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 được đề nghị chỉ đạo đơn vị tư vấn đánh giá toàn diện điều kiện ăn mòn của môi trường và yêu cầu về tuổi thọ thiết kế, từ đó xem xét điều chỉnh giải pháp thiết kế rọ đá đối với phần khối lượng chưa thi công, nếu xét thấy cần thiết.

Việc rà soát, hoàn thiện giải pháp thiết kế kè rọ đá không chỉ nhằm thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước mà còn góp phần nâng cao chất lượng công trình, sử dụng vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật, phù hợp điều kiện thực tế và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh./.