Rà soát tháo gỡ vướng mắc trong phát triển hạ tầng viễn thông

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Lam Phương

Tại buổi làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị tháo gỡ của các đơn vị viễn thông, chủ đầu tư dự án trong phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Nguyễn Minh Quang chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: Lam Phương

Các sở, ngành, doanh nghiệp viễn thông, đơn vị liên quan đã trình bày, trao đổi, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai trạm BTS (trạm thu phát sóng di động), xóa các điểm còn “lõm sóng” ở một số khu vực, địa điểm; một số vướng mắc, bất cập trong việc kết nối hạ tầng viễn thông, ngầm hóa mạng cáp và chia sẻ hạ tầng dùng chung…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Thắng chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: Lam Phương

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn đề nghị: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp viễn thông liên quan rà soát, định kỳ báo cáo tiến độ các dự án liên quan đến hạ tầng viễn thông; kịp thời báo cáo UBND thành phố những vướng mắc, bất cập đối với những dự án cụ thể để có phương án xử lý, tháo gỡ đúng quy định, quy trình liên quan. Các sở, ngành, doanh nghiệp viễn thông liên quan cần tập trung xử lý triệt để các điểm còn “lõm sóng”, cũng như triển khai các giải pháp đồng bộ để phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ số trên địa bàn thành phố.