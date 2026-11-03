Rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài

Đồng chủ trì cuộc họp có đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 600; đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, trong tổng số 72 dự án thuộc diện rà soát, theo dõi, có 33 dự án đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tiếp tục được theo dõi, chỉ đạo xử lý các nội dung phát sinh.

Đáng chú ý, đã hoàn thành việc thu hồi chủ trương đầu tư và chấm dứt hoạt động đối với 4 dự án, gồm: Dự án Khu dân cư mật độ cao Khóm 10, thị trấn Sông Đốc; Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư chợ Rau Dừa và Dự án Khu triển lãm hội chợ.

Đồng chí Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Đối với các dự án còn khó khăn, vướng mắc, Tổ giúp việc số 01 tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát từng trường hợp, phân định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Kết quả thực hiện được cập nhật thường xuyên trên Hệ thống 751 để phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo.

Đồng chí Mã Minh Tâm, Giám đốc Sở Xây dựng thông tin thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án.

Cuộc họp nhằm đánh giá toàn diện tiến độ thực hiện, nhận diện những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, qua đó đề ra giải pháp xử lý cụ thể đối với từng dự án. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, tránh tình trạng chậm trễ, kéo dài trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin một số nội dung thuộc ngành phụ trách.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ yêu cầu cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được thực hiện đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 600, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung rà soát, phân loại cụ thể từng dự án, xác định rõ nguyên nhân vướng mắc, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và hướng xử lý đối với từng trường hợp.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 600, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, né tránh; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. Đồng chí nhấn mạnh, cần tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ xử lý, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để các dự án tiếp tục kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh./.