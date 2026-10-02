Rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn trong năm học mới

Theo Bộ GD&ĐT, sau quá trình sắp xếp, cả nước đã giảm 18.975 cơ sở giáo dục công lập, tương ứng 50,6%, còn 18.555 cơ sở. Việc tổ chức lại mạng lưới trường, lớp cơ bản không làm gián đoạn hoạt động dạy học. Tuy nhiên, quá trình vận hành các trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu, điểm trường đang đặt ra những yêu cầu mới về công tác quản trị, bố trí đội ngũ và bảo đảm cơ sở vật chất.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn (giữa) chủ trì Hội nghị rà soát, đánh giá một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. (Ảnh chụp màn hình)

Cả nước hiện còn thiếu 116.095 giáo viên so với nhu cầu, trong khi tại một số môn học, cấp học và địa bàn lại có 12.767 giáo viên cao hơn nhu cầu. Riêng nhu cầu bổ sung giáo viên trong năm học 2026-2027 khoảng 43.267 người. Những con số này cho thấy việc điều tiết, bố trí và tuyển dụng giáo viên tiếp tục là một trong những nhiệm vụ cần được các địa phương tập trung thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu Cà Mau.

Tại Cà Mau, năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 375 cơ sở giáo dục, với 445.379 học sinh, trẻ em và 23.690 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục. Tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp, giảm 387 đầu mối, tương ứng hơn 51%. Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 354 trường mầm non và phổ thông; hình thành thêm các trường liên cấp, góp phần tập trung nguồn lực đầu tư và thống nhất công tác quản trị.

Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện thiếu 1.040 giáo viên, trong khi thừa cục bộ 503 giáo viên, chủ yếu ở cấp tiểu học. Số giáo viên có thể điều tiết là 388 người và số cần tuyển dụng hoặc hợp đồng là 736 người. Tình trạng thiếu giáo viên tập trung ở một số môn như Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ, Tin học, Lịch sử; riêng cấp THPT thiếu 434 giáo viên.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Cà Mau.

Tính đến ngày 1/10, các đơn vị cung ứng đã đưa về địa bàn tỉnh 4.057.711 bản sách, nhưng vẫn còn thiếu hơn 332.200 bản sách giáo khoa phục vụ học kỳ I, gồm 152.078 bản ở cấp tiểu học, 143.684 bản cấp THCS và 36.451 bản cấp THPT. Sở GD&ĐT tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung ứng rà soát nhu cầu, đôn đốc tiến độ giao sách và ưu tiên học sinh còn thiếu sách, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT một số tỉnh, thành phố trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong năm học mới. (Ảnh chụp màn hình)

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: “Các địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ những vấn đề phát sinh sau sắp xếp mạng lưới trường, lớp, chủ động bố trí, điều tiết và bổ sung đội ngũ giáo viên; bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ dạy học”.

Bộ trưởng cũng yêu cầu chú trọng chất lượng giáo dục, an toàn trường học, tổ chức bán trú, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện dữ liệu ngành và xử lý kịp thời những khó khăn liên quan đến sách giáo khoa.

Việc bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành giáo dục quan tâm trong năm học 2026-2027.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền địa phương, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu để hướng dẫn hoặc phối hợp với các bộ, ngành liên quan tháo gỡ. Các địa phương cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ năm học, giải quyết ngay những vấn đề phát sinh từ cơ sở, bảo đảm hoạt động dạy và học được duy trì ổn định, không để những khó khăn về tổ chức bộ máy, đội ngũ, cơ sở vật chất hay học liệu ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh./.