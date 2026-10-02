Rà soát, tháo gỡ bất cập đầu năm học 2026-2027

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị.

Điểm cầu trực tuyến tại Nghệ An. Ảnh: Thu Hiền

Sau 1 tháng triển khai năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung rà soát các nhiệm vụ trọng tâm như: vận hành trường học sau sắp xếp; tổ chức hoạt động trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới; bữa ăn bán trú và chuyển đổi số.

Sau sắp xếp, cả nước giảm gần 19.000 đầu mối cơ sở giáo dục công lập (tương đương 50,6%); hoạt động dạy học được bảo đảm. Cùng với sắp xếp cơ sở giáo dục, đội ngũ quản lý cũng được tinh gọn và tăng nhân lực trực tiếp giảng dạy góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. 101/108 trường nội trú xã biên giới đã vận hành tại cơ sở mới bước đầu tạo môi trường giáo dục toàn diện. Công tác dinh dưỡng, an toàn thực phẩm giám sát bữa ăn học đường được chú trọng hơn. Cơ sở dữ liệu ngành tiếp tục được hoàn thiện...

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Hiền

Hội nghị dành phần lớn thời gian đi thẳng vào những điểm nghẽn, bất cập, từ đó kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Tại Nghệ An, vận hành hiệu quả các trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các tổ chỉ đạo bám cơ sở trực tiếp tháo gỡ vướng mắc.

Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, Nghệ An giảm 664 trường, đạt tỷ lệ hơn 45,6%; Giải quyết 100% cán bộ quản lý dôi dư. Đồng thời, hợp đồng hơn 2.200 giáo viên theo Nghị định 235; chuẩn bị tuyển dụng bổ sung hơn 800 biên chế và tăng cường điều động, biệt phái để từng bước giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. Ngành cũng đã xây dựng thư viện sách giáo khoa dùng chung ở các trường học và đã huy động hơn 400.000 cuốn sách giáo khoa để hỗ trợ học sinh.

Tuy nhiên, Nghệ An vẫn còn một số trường sau sắp xếp quy mô lớn có nhiều phân hiệu, điểm trường, tỉnh kiến nghị có cơ chế bố trí nhân sự phù hợp tại các điểm trường quy mô lớn và xem xét giao ngành Giáo dục quản lý các trường dân tộc nội trú THCS phù hợp với đặc thù tuyển sinh liên xã.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn kết luận hội nghị. Ảnh: Thu Hiền

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu: Các địa phương và ngành Giáo dục tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tháo gỡ các điểm nghẽn. Chủ động điều động, luân chuyển giáo viên; Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn thiếu, vận hành trường nội trú an toàn, hiệu quả. Đồng thời, siết chặt quản lý an ninh, an toàn bữa ăn học đường, bảo đảm quyền lợi học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thu Hiền