Rà soát, tháo dỡ biển hạn chế tốc độ bất hợp lý trên đường ven biển Nghệ An

Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An khẩn trương rà soát, xử lý tình trạng biển báo công trường, biển hạn chế tốc độ 40km/giờ được lắp đặt dày đặc trên tuyến đường ven biển Nghệ An, đoạn từ Khu kinh tế Nghi Sơn đến điểm giao với cầu Cửa Hội.

Theo phản ánh của tài xế và người tham gia giao thông, trên tuyến đường này còn nhiều biển báo hạn chế tốc độ 40km/giờ, kể cả tại những đoạn đã hoàn thành thi công, không còn hoạt động xây dựng, trong đó có đoạn qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu trước đây. Thực trạng này gây khó khăn cho việc lưu thông, ảnh hưởng đến năng lực khai thác tuyến đường. Ngày 17/10/2026, báo chí đã phản ánh tình trạng đường thông thoáng nhưng phương tiện vẫn phải di chuyển theo giới hạn tốc độ 40km/giờ do biển báo được bố trí dày đặc.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông đường bộ trên địa bàn và theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ II đã đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục dứt điểm những bất cập trong tổ chức hệ thống báo hiệu đường bộ trên tuyến.

Cụ thể, đối với các đoạn đã hoàn thành thi công hoặc ngừng thi công, các đơn vị liên quan phải khẩn trương rà soát, tháo dỡ những biển hạn chế tốc độ không còn phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy định tại điểm h, mục B.27, Phụ lục B, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Đối với các đoạn đang thi công, việc lắp đặt biển hạn chế tốc độ tạm thời phải xuất phát từ yêu cầu thực tế, chỉ thực hiện trong phạm vi cần thiết và phù hợp với điều kiện tổ chức thi công. Đồng thời, phải bố trí đầy đủ biển báo chuyển tiếp tốc độ, bảo đảm khoảng cách đặt biển theo quy định của QCVN 41:2024/BGTVT và phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

Tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông như nút giao, khu đông dân cư, khu vực hạn chế tầm nhìn, các đơn vị phải tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện khai thác thực tế để xác định tốc độ phù hợp. Trên cơ sở đó, thay thế biển báo tạm thời bằng hệ thống biển báo chính thức theo đúng quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Theo Khu Quản lý đường bộ II, việc rà soát, chấn chỉnh hệ thống biển báo cần được thực hiện đồng bộ, bảo đảm các quy định về an toàn giao thông phù hợp với hiện trạng khai thác của tuyến đường. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực thông hành, tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân, doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Việc xử lý kịp thời những bất cập trong bố trí biển báo cũng góp phần hạn chế phát sinh kiến nghị, phản ánh từ người tham gia giao thông, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình giao thông và bảo đảm hiệu quả đầu tư công.