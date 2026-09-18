Rà soát, thẩm tra kỹ các nội dung trình Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh Thái Nguyên

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh Hội nghị.

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ bảy, Ban Kinh tế - Ngân sách được giao chủ trì thẩm tra 10 tờ trình, dự thảo nghị quyết; phối hợp thẩm tra 6 tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí đánh giá nội dung các dự thảo nghị quyết được xây dựng phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu cũng trao đổi, đề nghị bổ sung, giải trình một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đối với 11 công trình, dự án tại phường Vạn Xuân, đại biểu đề nghị báo cáo tổng hợp diện tích đất lúa phải thu hồi, rà soát đối chiếu lũy kế chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa tính đến thời điểm hiện nay đảm bảo với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời làm rõ nhu cầu, khả năng cân đối và nguồn kinh phí thực hiện các dự án bảo đảm bố trí vốn theo đúng thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối ngân sách; tránh tình trạng danh mục dự án đã được thông qua nhưng không đủ nguồn lực để triển khai thực hiện.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Cùng với đó là nội dung thực hiện các chương trình hỗ trợ đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông các xã vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026–2030; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035...

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Lộc phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Lộc ghi nhận sự chuẩn bị tích cực của các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan cho Kỳ họp thứ bảy. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, làm rõ một số nội dung theo yêu cầu; đảm bảo hoàn thành trước thời gian diễn ra Kỳ họp.