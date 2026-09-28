Rà soát, thẩm tra kỹ các nội dung dự trình kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 của Thường trực HĐND thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY

Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm của Thường trực HĐND thành phố cho biết, Thường trực HĐND, các ban của HĐND thành phố chủ động triển khai các hoạt động theo chương trình công tác; tổ chức giám sát, khảo sát chuyên đề; khảo sát, thẩm tra các nội dung trình kỳ họp.

Từ đầu năm 2026 đến nay, HĐND thành phố tổ chức 7 kỳ họp, ban hành 164 nghị quyết. Thường trực HĐND thành phố tiếp 6 lượt công dân; chỉ đạo Văn phòng tiếp công dân thường xuyên với 184 lượt tiếp; tiếp nhận 755 đơn, phân loại và xử lý 736 đơn.

Thường trực HĐND thành phố cùng Thường trực HĐND các xã, phường đã tổ chức hội nghị giao ban tại 5 cụm nhằm đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, nhận diện những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Báo cáo của Văn phòng UBND thành phố cho biết, về tiến độ hoàn chỉnh các nội dung đăng ký trình tại kỳ họp thứ 6, tổng số nội dung đăng ký trình kỳ họp là 23 nội dung. Đến ngày 25/9, có 19 nội dung hoàn thành, 4 nội dung chưa hoàn thành.

Ngoài 23 nội dung đã đăng ký, UBND thành phố đề nghị Thường trực HĐND thành phố xem xét, thống nhất bổ sung thêm nội dung vào chương trình kỳ họp về ban hành danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố đối với khu đất xây dựng dự án Công viên nghĩa trang tại xã Tam Anh và xã Đức Phú.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Về tiến độ tham mưu triển khai các nghị quyết đã ban hành tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) và kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, Văn phòng UBND thành phố đã chủ động triển khai 37 Nghị quyết/38 Nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ 4. Đối với kỳ họp thứ 5, đã tham mưu triển khai hoàn thành tiến độ.

Về đề xuất 46 danh mục nội dung dự kiến đăng ký trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, Văn phòng UBND thành phố chủ động tham mưu văn bản đề nghị các ngành rà soát kỹ lại thêm lần nữa; sau đó sẽ tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo Thường trực HĐND thành phố để đăng ký danh mục chính thức trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm.

Về kết quả triển khai các Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ từ đầu năm đến nay, các sở, ngành đã tham mưu triển khai hoàn thành 19 nội dung/20 nội dung.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, những kết quả tích cực về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, thu ngân sách thành phố đã hoàn thành 100% dự toán; dự kiến cả năm đạt trên 90.000 tỷ đồng. Giải ngân đầu tư công đến nay đạt khoảng 70%, đây là mức giải ngân kỷ lục so với các năm trước.

Tuy nhiên, thành phố cũng đang gặp áp lực về nguồn lực tài chính, đầu tư công, cùng các giải pháp chiến lược và công tác chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND thành phố.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cho biết, từ nay đến khi tổ chức kỳ họp thứ 6 vẫn còn một số nội dung chưa có tờ trình chính thức.

Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo khẩn trương trình các nội dung còn lại chậm nhất ngày 30/9 để phục vụ công tác thẩm tra của các ban HĐND thành phố và gửi tài liệu cho các đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu, phục vụ kỳ họp.

Các ban của HĐND thành phố tiếp tục tăng cường giám sát, đồng hành cùng các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, dự thảo nội dung trình tại kỳ họp nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng; thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra theo quy định.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, liên quan triển khai các nghị quyết của HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 4, 5, Thường trực HĐND thành phố đánh giá cao UBND thành phố đã chỉ đạo kịp thời triển khai các nghị quyết.

Liên quan đến công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm, đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết dự kiến trình, bảo đảm quy trình, thủ tục, chất lượng, tiến độ.

Đặc biệt, lấy ý kiến phản biện xã hội, đánh giá tác động chính sách kỹ lưỡng, nhất là đối với các dự thảo nghị quyết mang tính đặc thù, liên quan trực tiếp đến cơ chế phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng thời, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết 259/2025/QH15 sửa đổi Nghị quyết 136/2024/QH15 của Quốc hội nhằm khai thác tối đa cơ chế, chính sách đặc thù; nghiên cứu, đề xuất phân cấp, phân quyền và quản lý tài chính ngân sách đối với cấp xã; định hướng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Các ban của HĐND thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành chuyên môn ngay từ khâu soạn thảo; tổ chức khảo sát thực tế và thẩm tra chặt chẽ, chất lượng các nội dung trình tại kỳ họp.

Đề nghị UBND thành phố khẩn trương xem xét, giải quyết các đơn, thư do Thường trực HĐND thành phố chuyển đến nay đã quá thời hạn nhưng chưa có kết quả phản hồi; báo cáo Thường trực HĐND thành phố trong tháng 10 năm 2026 để theo dõi, giám sát.