Rà soát thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Ngày 15 và 16/9, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND thành phố đã làm việc với Công an các xã, phường Móng Cái I, Đầm Hà, Đông Triều và Mạo Khê về việc chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Điểm được Đoàn giám sát tập trung làm rõ là công an cấp xã, phường được xử lý nguồn tin đến đâu, trường hợp nào thuộc thẩm quyền của đơn vị và khi nào cần phối hợp với cơ quan điều tra cấp trên.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi giám sát Công an phường Mạo Khê.

Theo báo cáo tại các buổi làm việc, các đơn vị cơ bản thực hiện việc tiếp nhận, ghi chép, theo dõi, phân loại và xác minh nguồn tin theo quy định. Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an và Công an thành phố.

Tuy nhiên, từ thực tế hoạt động tại cơ sở, Đoàn giám sát yêu cầu tiếp tục làm rõ cơ chế ủy quyền và thẩm quyền giải quyết các vụ việc. Đây là nội dung được đặt ra trong quá trình đánh giá sự vận hành thực tế của mô hình cơ quan điều tra tại công an cấp xã, phường.

Tại các buổi làm việc, ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đề nghị đánh giá cụ thể mô hình này; đồng thời làm rõ cơ chế ủy quyền, thẩm quyền xử lý vụ việc và mối quan hệ phối hợp giữa công an cơ sở với cơ quan điều tra cấp trên và Viện kiểm sát nhân dân.

Thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết tin báo tại công an cấp xã.

Việc xác định rõ phạm vi thẩm quyền có ý nghĩa đối với từng nguồn tin sau khi được tiếp nhận. Với những vụ việc thuộc phạm vi xử lý của công an cơ sở, quá trình tiếp nhận, phân loại, xác minh phải được thực hiện theo quy định. Với những trường hợp cần sự tham gia của cơ quan điều tra cấp trên, việc chuyển, phối hợp và xác định trách nhiệm của từng đơn vị cũng cần được thực hiện rõ ràng.

Đoàn giám sát cũng trao đổi với các đơn vị về những khó khăn trong quá trình giải quyết nguồn tin; công tác phối hợp giữa các cấp, giữa công an cơ sở với cơ quan điều tra cấp trên và Viện kiểm sát; đồng thời đề nghị làm rõ những nhóm vụ việc, lĩnh vực phát sinh nhiều tố giác, tin báo trên từng địa bàn.

Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND thành phố thực hiện giám sát đối với Công an xã Đầm Hà.

Một nội dung khác được Đoàn giám sát lưu ý là sổ sách và hồ sơ giải quyết nguồn tin. Các đơn vị được yêu cầu khắc phục những hạn chế trong lập sổ, quản lý hồ sơ theo quy định, thông tư và hướng dẫn của Bộ Công an.

Đây là khâu có vai trò theo dõi toàn bộ quá trình xử lý một nguồn tin, từ thời điểm tiếp nhận đến phân loại, xác minh và kết quả giải quyết. Việc lập, quản lý hồ sơ đầy đủ cũng là cơ sở để kiểm tra tiến độ và trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong từng vụ việc.

Qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND thành phố ghi nhận các đơn vị cơ bản thực hiện đúng quy định trong tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, bảo đảm các yêu cầu về thời hạn và trình tự xử lý.

Thời gian tới, các đơn vị được đề nghị tiếp tục khắc phục những hạn chế về hồ sơ, sổ sách; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quản lý địa bàn và phối hợp liên ngành trong giải quyết nguồn tin.

Đợt giám sát tại 4 công an xã, phường cũng là dịp đánh giá thực tế hoạt động của mô hình cơ quan điều tra ở cơ sở, qua đó nhận diện những điểm còn vướng về thẩm quyền, ủy quyền và phối hợp để có kiến nghị phù hợp trong quá trình hoàn thiện mô hình.