Rà soát tăng trưởng kinh tế năm 2026

Hội nghị do Tỉnh uỷ - UBND tỉnh tổ chức. Cùng chủ trì hội nghị có đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải chủ trì và phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Thống kê tỉnh Cà Mau Nguyễn Thanh Hải thông tin, kinh tế Cà Mau trong 9 tháng ghi nhận mức tăng đáng kể vốn đầu tư toàn xã hội, đạt hơn 58.600 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn khu vực Nhà nước đạt hơn 22.300 tỷ đồng, tăng gần 86%.

Nguồn vốn này được tập trung cho nhiều công trình hạ tầng giao thông, kinh tế trọng điểm gồm: tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai và tuyến giap thông kết nối ra đảo Hòn Khoai, góp phần mở rộng dư địa phát triển của địa phương.

Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng chế biến thuỷ sản của Cà Mau tăng gần 17% so với cùng kỳ. (Ảnh chụp tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản Năm Căn, ấp Kênh Tắc, xã Đất Mới)

Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng, trong đó công nghiệp chế biến tôm và thuỷ sản xuất khẩu là một trong những ngành hàng chủ lực của tỉnh. Tính chung 9 tháng, sản lượng thuỷ sản chế biến đạt hơn 305.000 tấn, tăng gần 17%.

Riêng quý III, sản lượng chế biến thuỷ sản tăng gần 19%, trong bối cảnh sức mua tại một số thị trường lớn như Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc phục hồi, cùng với sự đóng góp của các nhà máy quy mô lớn mới đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, lĩnh vực năng lượng tái tạo ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Sản lượng điện mặt trời tăng hơn 26%, điện gió tăng gần 10%, góp phần vào tăng trưởng chung của khu vực công nghiệp.

Khu vực thương mại và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 9 tháng đạt gần 123.000 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ lữ hành tăng hơn 2,2 lần so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, sản lượng thuỷ sản nuôi trồng đạt gần 696.000 tấn, tăng 8,5%, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Giám đốc Sở Công thương

Nguyễn Chí Thiện thông tin về kết quả hoạt động của ngành trong quý III/2026.

Để làm rõ hơn tình hình kinh tế của địa phương, lãnh đạo các sở: Tài chính, Công thương, Xây dựng, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường, cùng cơ quan Thuế đã trao đổi, phân tích và đánh giá triển vọng tăng trưởng trong từng lĩnh vực phụ trách.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi đánh giá cao hoạt động của ngành Thống kê tỉnh từ ngày 1/7/2025 đến nay. Ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời kiện toàn, ổn định tổ chức, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp chuyên môn, nghiệp vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền cấp xã, phường và cơ quan Thống kê cần chủ động chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Đồng thời, ngành Thống kê tỉnh cần tiếp tục duy trì mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với cán bộ chuyên môn của Cục Thống kê, bảo đảm tính đồng bộ, chính xác trong công tác thống kê.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải đề nghị cán bộ, đảng viên toàn tỉnh nêu cao quyết tâm, nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

Đánh giá cao vai trò và những đóng góp của ngành Thống kê, Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo: “Số liệu thống kê phải nâng cao hơn nữa về chất lượng và tính dự báo, thực sự là "hơi thở" của thực tiễn, phản ánh trung thực, khách quan và chính xác bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh. Để tạo đột phá, ngành Thống kê cần chú trọng đẩy mạnh công tác phân tích, xây dựng các kịch bản điều hành để Tỉnh uỷ có sự chỉ đạo kịp thời; đặc biệt là ở các lĩnh vực trọng điểm như kinh tế biển, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản và cải thiện môi trường đầu tư”./.