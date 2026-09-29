Rà soát, sắp xếp nhân sự, tài sản, trang thiết bị y tế trước khi giải thể các trung tâm y tế khu vực

Theo đó, các trung tâm y tế khu vực nói trên đang thực hiện chức năng là dự phòng, thuộc diện sẽ giải thể trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hạnh Dung

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các trung tâm y tế khu vực cho biết: Đến thời điểm này, các đơn vị đã có kế hoạch điều chuyển nhân sự về các trạm y tế trên địa bàn. UBND các xã, phường cũng đã thống nhất tiếp nhận nhân sự về các trạm y tế.

Về tài sản, trang thiết bị máy móc, có trung tâm đã có kế hoạch bàn giao cho các trạm y tế, bệnh viện, trung tâm y tế khu vực khác. Tuy nhiên, có đơn vị như: Trung tâm Y tế khu vực Định Quán vẫn còn một số thiết bị máy móc, vật tư y tế chưa có đơn vị nào tiếp nhận.

Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Long Thành Dương Minh Tân báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hạnh Dung

Về trụ sở hoạt động, dự kiến sau khi các đơn vị giải thể sẽ bàn giao cho UBND các xã, phường nơi đơn vị đóng chân để các xã, phường sử dụng. Về vấn đề hồ sơ lưu trữ, các đơn vị đã hoàn tất việc phân loại hồ sơ, chờ hướng dẫn cụ thể của Sở Y tế để chuyển toàn bộ hồ sơ này đến đơn vị tiếp nhận theo đúng quy định pháp luật.

Riêng về kinh phí dự phòng, hiện các trung tâm y tế vẫn còn kinh phí để sử dụng. Các đơn vị báo cáo Sở Y tế để có hướng dẫn điều chuyển, sử dụng đúng mục đích.

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên đề nghị trong ngày hôm nay, 3 Trung tâm Y tế khu vực Định Quán, Long Thành, Long Khánh hoàn chỉnh báo cáo chi tiết tình hình nhân sự, tài sản, trang thiết bị máy móc, tài chính, hồ sơ lưu trữ…; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất để báo cáo Sở Y tế. Sở Y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể từng vấn đề để các đơn vị thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật trước khi giải thể.