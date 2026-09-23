Rà soát quy trình, chặn kẽ hở trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH

Ngày 23-9, BHXH Việt Nam cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản chấn chỉnh một số tồn tại trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng các chế độ BHXH hằng tháng qua cơ quan bưu điện.

Theo BHXH Việt Nam, một số tồn tại cần tập trung chấn chỉnh gồm: Việc kiểm soát ủy quyền có nơi chưa chặt chẽ; còn trường hợp chưa lưu đầy đủ chữ ký mẫu, hình ảnh của người hưởng, người được ủy quyền hoặc chưa đối chiếu đầy đủ khi chi trả; nhân viên chi trả còn kết hợp bán hàng, thu nợ, ký nhận thay người hưởng.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, cập nhật biến động người hưởng ở một số địa bàn chưa kịp thời; việc phối hợp giữa cơ quan BHXH và cơ quan bưu điện trong xử lý vướng mắc, kiểm tra, chấn chỉnh, nghiệm thu công việc có nơi chưa thường xuyên, quyết liệt.

BHXH Việt Nam đề nghị kiểm soát chặt chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp bằng tiền mặt và việc nhận thay. Ảnh minh họa: B.Duy

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, trong năm 2025, toàn quốc có 12.449 trường hợp phải thu hồi số tiền hưởng sai do bưu điện báo giảm chậm. Tính đến tháng 8-2026, cả nước còn 947.989 người hưởng có thông tin chưa khớp với thông tin trên căn cước công dân (CCCD), chưa cập nhật số CCCD. Đây là những nội dung cần tiếp tục được rà soát, xử lý để nâng cao chất lượng quản lý người hưởng và hạn chế phát sinh chi trả sai.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố chỉ đạo tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc quy trình chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng theo quy định. Đồng thời, tăng cường trao đổi, phối hợp, kiểm soát nội bộ; kiểm tra, giám sát cơ quan bưu điện trong quá trình chi trả và quản lý người hưởng, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế được phát hiện.

Đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH Việt Nam đề nghị, việc chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng phải thực hiện đúng Hợp đồng ủy quyền đã ký với cơ quan BHXH.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam yêu cầu nhân viên chi trả của cơ quan bưu điện không được ký thay, nhận hộ các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp; trường hợp cố tình vi phạm để xảy ra thất thoát, lãng phí, khiếu kiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

BHXH Việt Nam yêu cầu thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin người hưởng, tập trung vào các nhóm cần tăng cường quản lý như người cao tuổi, người ủy quyền nhận thay trong thời gian dài, người nhận qua tài khoản, người nhiều tháng chưa nhận tiền hoặc không có mặt tại nơi cư trú.

Cùng với đó, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng và thân nhân thông báo kịp thời khi có thay đổi liên quan đến điều kiện hưởng; phối hợp xác định thông tin theo quy định của Luật BHXH năm 2024; tích cực phối hợp với cơ quan BHXH vận động, khuyến khích người hưởng các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.