Rà soát quy hoạch, ưu tiên đầu tư các cảng cá trọng điểm

Tàu không đủ điều kiện được xã Phước Hải bố trí neo đậu tại ụ tàu Lứa Bạn, cắt cử Ban điều hành ấp trông coi để quản lý chặt chẽ không cho ra khơi xuất bến. Ảnh tư liệu - minh họa: Hoàng Nhị/TTXVN

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, TP Hồ Chí Minh hiện có 14 cảng cá nằm trong quy hoạch, gồm 9 cảng hiện hữu và 5 cảng quy hoạch đầu tư mới. Trong 9 cảng đang hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá, có 7 cảng loại II và 2 cảng loại III; 6 cảng đã được công bố là cảng cá chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản. Về mô hình quản lý, có 5 cảng do cơ quan nhà nước trực tiếp quản lý và 4 cảng do doanh nghiệp quản lý.

Giai đoạn 2026-2030, Thành phố tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp 5 cảng cá hiện hữu gồm Lộc An, Bến Lội kết hợp khu trú bão Bình Châu, Tân Phước, Hưng Thái và Cát Lở; đồng thời kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường bàn giao cảng Cát Lở về địa phương quản lý để đầu tư hạ tầng, công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu khai thác hiện đại. Cùng với đó, Thành phố nghiên cứu dừng quy hoạch đối với cảng cá Côn Đảo-Vũng Tàu, cảng Cơ khí tàu thuyền và cảng Icomap.

Đối với 5 cảng quy hoạch đầu tư mới, Thành phố ưu tiên triển khai 2 dự án gồm cảng cá loại I tại Gò Găng (xã Long Sơn) và cảng Bình Khánh; tạm thời chưa xem xét đầu tư các cảng Thu Tâm (đặc khu Côn Đảo), Phước Hưng và Phước Hiệp kết hợp khu trú bão Phước Tỉnh (xã Long Hải).

Song song với đầu tư hạ tầng, việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý liên quan đến triển khai xây dựng, quy hoạch các cảng cá cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư được giao phối hợp hoàn thiện thủ tục khôi phục, công bố danh sách cảng cá chỉ định đối với cảng Bến Lội, Hưng Thái và Cát Lở; đồng thời hướng dẫn thủ tục gia hạn thuê đất, mặt nước và thủ tục đóng, mở cảng đối với cảng Icomap và cảng Cơ khí tàu thuyền.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Na yêu cầu ngành Thủy sản tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng cảng cá, nhất là các cảng đóng vai trò then chốt trong kiểm soát hoạt động khai thác, bốc dỡ và xác nhận nguồn gốc thủy sản.

Định hướng thời gian tới, Thành phố tập trung đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng cảng cá gắn với ứng dụng công nghệ tiên tiến trong vận chuyển, lưu trữ và chế biến nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm thủy sản; đồng thời, đồng bộ hệ thống dữ liệu giữa các cảng để nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc hải sản và kiểm soát tàu cá ra, vào cảng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh yêu cầu các ban quản lý, doanh nghiệp và chủ tàu thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát tàu cá, cập cảng, bốc dỡ và xác nhận nguồn gốc thủy sản, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá và hoàn thành các mục tiêu chống khai thác IUU theo lộ trình đề ra.