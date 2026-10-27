Rà soát quy hoạch khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã có những góp ý về điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, khoáng sản là nguồn tài nguyên quan trọng, cung cấp nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành công nghiệp nền tảng; đồng thời, gắn trực tiếp với an ninh năng lượng và an ninh nguyên liệu của đất nước. Do đó, quy hoạch, thăm dò, khai thác khoáng sản phải gắn với chế biến sâu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và tạo ra giá trị gia tăng cao hơn.

Thực tiễn triển khai quy hoạch khoáng sản thời gian qua cho thấy còn một số bất cập cần được rà soát, điều chỉnh. Vì vậy, việc hoàn thiện quy hoạch không chỉ nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, mà còn phải nâng cao tính khả thi, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng tài nguyên, hạn chế lãng phí và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Đối với khoáng sản bauxite, phương án dự kiến giảm khoảng 56,2% diện tích quy hoạch; đồng thời, giữ nguyên mục tiêu, quy mô, chất lượng, tài nguyên và số lượng khu vực bauxite alumin.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành và địa phương rà soát, phân loại từng khu vực theo quy định hiện hành, tình trạng pháp lý và hiện trạng các dự án chồng lấn để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Việc giải quyết phải bảo đảm các dự án được triển khai đúng pháp luật, phát huy tối đa giá trị đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không để lãng phí nguồn lực; tuyệt đối không hợp thức hóa các sai phạm đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận.

Bộ Công thương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Hội đồng, các ủy viên phản biện, các bộ, cơ quan và 34 tỉnh, thành phố; khẩn trương hoàn thiện báo cáo, trình trước ngày 31-10-2026. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát toàn diện tính chính xác của các nội dung để bổ sung vào hồ sơ trình.

Đối với phương án quy hoạch bauxite và các vấn đề liên quan, các cơ quan được giao tiếp tục hoàn thiện nội dung, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, tính chính xác và khả năng tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị.

Đối với khoáng sản sắt, Bộ Công thương khẩn trương triển khai các công việc cần thiết để đẩy nhanh tiến độ khai thác, phấn đấu triển khai trong năm 2027, qua đó phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội của nguồn tài nguyên.

Đối với khoáng sản than, quy hoạch cần bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia điều chỉnh, đáp ứng nhu cầu than phục vụ sản xuất điện; đồng thời, bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các dự án đang triển khai. Đối với các khoáng sản thiết yếu, không đặt thêm điều kiện cấp phép khai thác ngoài quy định của pháp luật.

Tinh thần chung là các bộ, ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, xử lý công việc quyết liệt, không để kéo dài thủ tục. Đối với các mỏ đang đề xuất phương án xử lý, Bộ Công thương cần chủ động đối chiếu, trao đổi và thống nhất với các địa phương trước khi trình Chính phủ xem xét, tránh mất thêm thời gian…