Rà soát quy hoạch khoáng sản nhóm I thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Đào Quang Khải dự tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Dự thảo Quy hoạch khoáng sản nhóm I thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tập trung rà soát, điều chỉnh các nội dung của quy hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật mới và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Các nội dung trọng tâm gồm: Tích hợp quy hoạch than; cập nhật kết quả điều tra địa chất, trữ lượng, tài nguyên và ranh giới các khu vực khoáng sản; xử lý những bất cập, chồng lấn với các quy hoạch và dự án phát triển hạ tầng; điều chỉnh danh mục, quy mô một số dự án thăm dò, khai thác, chế biến.

Quy hoạch định hướng quản lý chặt chẽ, khai thác tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản; ưu tiên đáp ứng nhu cầu nguyên liệu trong nước, đẩy mạnh chế biến sâu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, gắn hoạt động khai khoáng với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Việc điều chỉnh được xác định không làm thay đổi quan điểm, mục tiêu tổng quát và những định hướng lớn của quy hoạch đã được phê duyệt.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với hồ sơ Quy hoạch khoáng sản nhóm I thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các ý kiến tập trung làm rõ tính pháp lý, sự đồng bộ và tính khả thi của phương án điều chỉnh, nhất là xử lý chồng lấn giữa khu vực khoáng sản với khu dân cư, đất rừng, công trình hạ tầng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, đề nghị rà soát việc tích hợp phân ngành than, gắn khai thác với chế biến sâu, cập nhật địa giới hành chính và làm rõ trách nhiệm quản lý.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Góp ý với hồ sơ dự thảo quy hoạch, UBND thành phố Bắc Ninh cơ bản nhất trí với quan điểm, mục tiêu và định hướng. Để quy hoạch khi triển khai bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn địa phương, thành phố Bắc Ninh đề nghị làm rõ hơn nguyên tắc xử lý những khu vực giao thoa giữa quy hoạch khoáng sản với phát triển đô thị, công nghiệp, hạ tầng và bảo tồn. Việc khoanh định khu vực khoáng sản cần bám sát kết quả điều tra, thăm dò, gắn với phân kỳ thực hiện, vừa bảo vệ tài nguyên, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Đối với Bắc Ninh, đây là vấn đề quan trọng trong quá trình tổ chức lại không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính. Bắc Ninh đề nghị việc lựa chọn phương án khai thác cần xem xét tổng thể lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường và khả năng sử dụng đất sau khai thác, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích trước mắt với mục tiêu phát triển lâu dài. Cụ thể hóa lộ trình chuyển từ khai thác phân tán sang phát triển đồng bộ, hiện đại, có giá trị gia tăng cao.

Địa phương cũng kiến nghị làm rõ cơ chế tổ chức thực hiện quy hoạch, xác định cụ thể nhiệm vụ ưu tiên, cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành; sớm hoàn thiện các cơ chế liên quan đến đất đai, đầu tư và xử lý những vướng mắc do chồng lấn giữa các quy hoạch. Cùng đó, cần sớm công bố, chia sẻ thống nhất dữ liệu và ranh giới các khu vực quy hoạch để có cơ sở quản lý, tổ chức thực hiện; bảo đảm cơ chế phối hợp giữa Trung ương và địa phương rõ trách nhiệm, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Thành phố Bắc Ninh cam kết chủ động phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý trên địa bàn; rà soát các điều kiện về đất đai, hạ tầng, môi trường thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, góp phần đưa quy hoạch sau khi được phê duyệt vào thực tiễn, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, quy hoạch khoáng sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi khoáng sản là nguồn lực đầu vào của nhiều ngành công nghiệp nền tảng, gắn với bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh nguyên liệu của đất nước. Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, quy hoạch cần thực sự mở đường cho phát triển, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, gắn khai thác với chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, nhất là trong bối cảnh hệ thống pháp luật có nhiều thay đổi, chức năng, nhiệm vụ quản lý được chuyển giao. Cùng đó nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch lần này phải bảo đảm tính đồng bộ, sát thực tiễn, xác định rõ các điểm nghẽn và đề ra giải pháp tháo gỡ, bảo đảm quy hoạch sau khi được phê duyệt có tính khả thi, hiệu quả.

Đồng chí yêu cầu Bộ Công Thương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, chuyên gia và địa phương; rà soát, cập nhật đồng bộ đối với từng loại khoáng sản, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đúng định hướng, đúng quy định và đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong đó, cần xác định rõ tiêu chí về chất lượng sản phẩm, mức độ chế biến sâu; chú trọng lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, công nghệ để triển khai các dự án. Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Đối với các bộ, ngành và địa phương, đồng chí yêu cầu khẩn trương rà soát hồ sơ, gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ trước 15 giờ ngày 28/10/2026; sau khi quy hoạch được phê duyệt, kịp thời cập nhật vào quy hoạch cấp tỉnh, tăng cường quản lý, không để phát sinh vi phạm.

Đồng chí giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch ngay sau khi được phê duyệt; phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả. Quá trình thực hiện cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.