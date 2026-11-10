Rà soát quy hoạch kéo dài, bảo đảm quyền lợi người dân

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN-MT trả lời kiến nghị cử tri

Đây là ý kiến của Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng tại hội nghị tiếp xúc cử tri các phường An Phú Đông, Thới An và Tân Thới Hiệp của Tổ đại biểu HĐND TPHCM số 30, chiều 10-11.

Tại hội nghị, cử tri phản ánh nhiều vấn đề về quy hoạch treo, hạ tầng chưa hoàn thiện, ùn tắc giao thông và khó khăn trong giải quyết thủ tục nhà đất.

Cử tri Nguyễn Thanh Tâm, phường Thới An, cho biết một số khu vực bị quy hoạch từ năm 1999 đến nay, khiến người dân gặp khó khăn trong chuyển nhượng đất, xây dựng nhà ở và sản xuất. Ông kiến nghị cơ quan chức năng sớm triển khai hoặc xóa quy hoạch để người dân ổn định cuộc sống.

Các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri Lê Quý Mĩnh phản ánh dự án nhà ở do Công ty Nhà Phú Nhuận đầu tư kéo dài nhiều năm nhưng hạ tầng chưa hoàn thiện; trường học, nhà trẻ chưa được xây dựng. Người dân còn phải chờ cấp số nhà và giấy chứng nhận.

Một số ý kiến khác phản ánh đường Đỗ Mười thường xuyên ùn tắc, việc đánh số nhà thiếu đồng bộ, thủ tục tách thửa còn khó khăn.

Trả lời cử tri, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị các phường rà soát quy hoạch phân khu, đánh giá lại tính khả thi của những quy hoạch kéo dài, nhất là đất dành cho trường học, để đề xuất điều chỉnh phù hợp thực tế. Việc rà soát phải bám sát quy hoạch chung của thành phố và bảo đảm lấy ý kiến người dân theo quy định.

Cử tri Lê Quý Mĩnh phản ánh tình trạng tại dự án nhà ở của Công ty Nhà Phú Nhuận

Về cấp số nhà, ông Thắng yêu cầu địa phương kiểm tra từng hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện phải giải quyết ngay; hồ sơ chưa đầy đủ cần hướng dẫn bổ sung hoặc giải thích rõ cho người dân.

Đối với dự án của Công ty Nhà Phú Nhuận, Sở NN-MT sẽ mời chủ đầu tư làm việc, thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng và tháo gỡ vướng mắc cấp giấy chứng nhận.

Các kiến nghị về tách thửa sẽ được chuyển đơn vị có thẩm quyền xem xét. Riêng khó khăn trong lắp đồng hồ nước, ông Thắng cho biết sẽ trực tiếp trao đổi với lãnh đạo Công ty Cấp nước Trung An để sớm xử lý.