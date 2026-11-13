Rà soát Quy hoạch chung xã Cư Jút theo hướng phát huy các động lực tăng trưởng mới

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, UBND xã Cư Jút đã phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, cập nhật định hướng quy hoạch các dự án đã có nhà đầu tư, dự án được đề xuất mới và những dự án có tiềm năng tạo động lực phát triển; đồng thời xác định quy mô, nguồn vốn và lộ trình đầu tư.

Qua rà soát, địa phương đề xuất 28 dự án thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách gồm: 2 dự án đã có nhà đầu tư, 7 dự án được nhà đầu tư quan tâm và 19 dự án chưa có nhà đầu tư. Bên cạnh đó là 8 dự án sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư hạ tầng khung và giao thông kết nối.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu ý kiến tại cuộc họp

Các dự án động lực tập trung vào những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như: đô thị, nhà ở, năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục và công nghiệp. Trong đó, đáng chú ý có 3 khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng dọc sông Sêrêpôk và Hồ Trúc; các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; 11 dự án điện mặt trời với tổng công suất khoảng 984 MW và Trung tâm dữ liệu AI quy mô khoảng 200 ha.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, quy hoạch định hướng hình thành khu thương mại, dịch vụ, khách sạn và trung tâm mua sắm; trung tâm logistics khu vực; Khu du lịch Hồ Trúc Sơn; Khu du lịch sinh thái Thác Trinh Nữ và khu du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống Buôn Buôr.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Địa phương cũng đề xuất đầu tư bệnh viện đa khoa chuyên sâu với quy mô từ 250 - 450 giường; tổ hợp trung tâm giáo dục và đào tạo chất lượng cao; Cụm công nghiệp Trúc Sơn; trung tâm chế biến sâu nông sản và hệ thống thu gom, xử lý nước thải công suất 4.000 m³/ngày đêm.

Đối với hạ tầng kết nối, các dự án dự kiến triển khai gồm: tuyến giao thông dọc sông Sêrêpôk, cầu vượt sông Sêrêpôk kết nối tỉnh Đắk Lắk, nâng cấp Quốc lộ 14 và Quốc lộ 28, tuyến đường kết nối từ đường Hồ Chí Minh vào trung tâm khu vực Cư K’nia; hệ thống kè chống sạt lở, thoát nước đô thị, công viên sinh thái và Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị UBND xã Cư Jút, đơn vị tư vấn và các sở, ngành tiếp tục rà soát kỹ từng nội dung quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý quy hoạch phải xác định rõ những dự án thực sự có khả năng tạo động lực tăng trưởng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; đồng thời tính toán hợp lý nhu cầu sử dụng đất, nguồn lực đầu tư và thứ tự ưu tiên, tránh đề xuất dàn trải, thiếu tính khả thi.

Cùng với phát triển đô thị, công nghiệp, năng lượng và dịch vụ, quy hoạch phải quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, xử lý chất thải, thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế và không gian cây xanh; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, cảnh quan và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải

Một góc Cư Jút từ trên cao

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND xã Cư Jút và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi làm việc, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, hướng tới mục tiêu từng bước xây dựng Cư Jút đạt tiêu chuẩn đô thị loại III trong giai đoạn tới.