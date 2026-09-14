Rà soát quy định khoảng cách an toàn trên cao tốc, phải phù hợp mật độ giao thông. Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 482/TB-VPCP ngày 14/9/2026, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông báo, việc duy trì khoảng cách an toàn giữa các phương tiện là yêu cầu cần thiết nhằm phòng ngừa tai nạn, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, nơi phương tiện thường lưu thông với tốc độ cao.

Các quy định về khoảng cách an toàn hiện được xác lập trong Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Đây cũng là nguyên tắc phù hợp với Công ước Viên năm 1968 về giao thông đường bộ mà Việt Nam là thành viên.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện thời gian qua cho thấy một số nội dung liên quan đến hành lang pháp lý, tuyên truyền chính sách cũng như việc tổ chức xử lý vi phạm còn cần tiếp tục hoàn thiện để vừa bảo đảm an toàn, vừa phù hợp với điều kiện giao thông thực tế.

Khoảng cách an toàn phải phù hợp từng điều kiện giao thông

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến giao thông đường bộ.

Trong đó, cơ quan chức năng được yêu cầu nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Việc hoàn thiện quy định phải bảo đảm đồng bộ và đáp ứng yêu cầu thực tế, nhất là trên các tuyến cao tốc. Khoảng cách an toàn cần được xác định phù hợp với tốc độ lưu thông, điều kiện cầu đường, mật độ phương tiện, địa hình, thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng khác.

Tại cuộc làm việc ngày 11/9, các cơ quan cũng đề cập việc cần tính đến những tình huống thực tế như xe nhập làn, chuyển làn, ùn tắc hoặc buộc phải giảm tốc độ, qua đó tránh áp dụng quy định một cách máy móc, gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện.

Phải có biển báo tại đoạn cao tốc áp dụng xử phạt

Trước mắt, Bộ Xây dựng được yêu cầu khẩn trương phối hợp Bộ Công an và các địa phương rà soát, đặt biển báo tại những đoạn cao tốc áp dụng xử phạt hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn.

Việc này nhằm giúp người điều khiển phương tiện nhận biết rõ yêu cầu khi lưu thông và chủ động chấp hành đúng quy định.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng xác định việc xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn phải gắn với điều kiện thực tế của tuyến đường và các điều kiện cần thiết về tổ chức giao thông.

Bên cạnh hoàn thiện hệ thống biển báo, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về khoảng cách an toàn trong trường học, cơ quan, công sở, khu và cụm công nghiệp nhằm giúp người dân hiểu đúng quy định và chủ động hình thành thói quen giữ khoảng cách khi lái xe.

Đưa tình huống giữ khoảng cách trên cao tốc vào đào tạo lái xe

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu Bộ Công an đưa các tình huống liên quan đến khoảng cách an toàn vào giáo trình đào tạo cấp giấy phép lái xe.

Trong đó, người học cần được trang bị kỹ năng xử lý tình huống và duy trì khoảng cách phù hợp khi lưu thông trên cao tốc, thay vì chỉ tiếp cận quy định dưới dạng lý thuyết.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm cũng phải có lộ trình phù hợp, kết hợp giữa tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý. Trước khi triển khai xử phạt, các cơ quan chức năng phải bảo đảm đầy đủ điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Phó Thủ tướng đồng thời lưu ý việc tổ chức xử lý vi phạm không được gây ùn tắc hoặc phát sinh xung đột giao thông, nhất là vào các dịp lễ, Tết và thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao.

Quan điểm được nhấn mạnh trong quá trình rà soát là các biện pháp quản lý phải hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo đảm người dân lưu thông thuận lợi, an toàn, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.