Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu kết luận cuộc họp.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, danh mục đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị thành phố đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 gồm 16 vị trí, thuộc 5 nhóm lĩnh vực: công nghệ, đô thị, công nghiệp, giao thông và năng lượng. Các địa phương cơ bản đã hoàn thành lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Hiện Ban đang tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị và địa phương để hoàn thiện hồ sơ.

Trong đó, một số đề xuất đáng chú ý là điều chỉnh chức năng sử dụng đất tại Khu E - Đô thị mới An Vân Dương để nghiên cứu dự án Khu công nghệ và sản xuất phần mềm; bố trí đất cây xanh sử dụng công cộng phục vụ xây dựng Công viên - Quảng trường. Về giao thông, đề xuất bổ sung tuyến Đại lộ Bắc - Nam phía Đông, kết nối khu vực Phong Điền với đường trục chính Khu đô thị Chân Mây. Nhóm năng lượng có 7 dự án điện mặt trời và 2 vị trí hạ tầng lưới điện 110 kV.

Rà soát quỹ đất, định hướng phát triển công nghiệp có chọn lọc

Liên quan đến quỹ đất phát triển công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp đã phối hợp với Sở Xây dựng khảo sát tại hai khu vực. Cụ thể, khu vực dọc Tỉnh lộ 9, đoạn từ Quốc lộ 1A đến nút giao cao tốc Bắc - Nam (phường Phong Điền) và khu vực phía Bắc Khu công nghiệp La Sơn, Khu công nghệ cao dọc Tỉnh lộ 14 (xã Hưng Lộc). Ban kiến nghị tiếp tục rà soát các quỹ đất này trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị và Quy hoạch thành phố, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển chung.

Tại khu vực phía tây phường Phong Điền, UBND phường đề xuất định hướng phát triển công nghiệp có chọn lọc, nghiên cứu bố trí khu công nghiệp tập trung ở những vị trí có lợi thế về địa hình, giao thông và hạ tầng. Các ngành được ưu tiên gồm công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và chế biến có giá trị gia tăng cao.

Phương án cũng tính đến việc dành quỹ đất dự trữ phát triển đô thị, gắn với định hướng bố trí đường sắt đô thị; bảo tồn không gian đồi thông và hình thành dải cây xanh cách ly giữa khu công nghiệp với khu đô thị phía Tây. Cùng với đó, địa phương đề xuất phát triển các dịch vụ hỗ trợ công nghiệp, logistics, thương mại, đồng thời bảo đảm ổn định các khu dân cư hiện hữu.

Đối với hệ thống cụm công nghiệp, Sở Công Thương cho biết, 5 cụm công nghiệp đang hoạt động đã thu hút 131 dự án đầu tư, tỷ lệ lấp đầy khoảng 73,32%, giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động. Qua rà soát, Sở đã phối hợp với các địa phương đánh giá nhu cầu thực tế, tính khả thi, khả năng thu hút đầu tư và mức độ phù hợp với các quy hoạch liên quan, làm cơ sở đề xuất phương án phát triển đối với từng cụm công nghiệp.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra tình hình sản xuất tại các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Phong Điền.

Hoàn thiện phương án điều chỉnh, bảo đảm đồng bộ quy hoạch

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cơ bản thống nhất với các đề xuất được báo cáo; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục rà soát kỹ từng nội dung điều chỉnh cục bộ, làm rõ sự cần thiết, phạm vi và mức độ phù hợp với các quy hoạch liên quan.

Các vị trí đề xuất điều chỉnh phải được cập nhật trên bản đồ quy hoạch thành phố để đối chiếu với hiện trạng và các khu vực lân cận. Trên cơ sở rà soát, tiếp thu ý kiến góp ý, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định theo quy định.

Đối với đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Phong Điền, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu rà soát, thống nhất quy mô, ranh giới khu vực dự kiến mở rộng; làm rõ những phần diện tích chồng lấn với khu vực khoáng sản và khu dân cư hiện hữu để có phương án điều chỉnh phù hợp.

Về quỹ đất phát triển công nghiệp, đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị tiếp tục rà soát các vị trí dự kiến ở phía bắc và phía nam thành phố, nghiên cứu cập nhật đồng bộ vào Quy hoạch thành phố và Quy hoạch chung đô thị. Riêng khu vực phía tây phường Phong Điền, cần nghiên cứu phương án phát triển công nghiệp có chọn lọc, ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, bảo đảm hài hòa với định hướng phát triển đô thị, hạ tầng giao thông và không gian cảnh quan.