Rà soát quảng cáo sản phẩm Love World Nutrition Coffee trên mạng

Sản phẩm hiện đang được đăng bán tại sàn thương mại điện tử Shopee. Ảnh: Cục an toàn thực phẩm.

Phát hiện dấu hiệu quảng cáo gây hiểu lầm

Theo Công văn số 1782/ATTP-NĐTT ban hành ngày 30/8/2026, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phối hợp rà soát, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo thực phẩm.

Qua kiểm tra, rà soát hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng trên không gian mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm bổ sung “Love World Nutrition Coffee” có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm nội dung quảng cáo.

Sản phẩm do Công ty TNHH D&H RETEK USA, địa chỉ số 7 đường B6, phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh, công bố và được sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghệ Mr Chí, địa chỉ 9/46 Xa Lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Theo Cục An toàn thực phẩm, sản phẩm đang được đăng bán trên sàn thương mại điện tử Shopee và một số trang bán hàng trực tuyến khác. Nội dung bị nghi ngờ vi phạm liên quan đến việc sử dụng các từ ngữ có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về công dụng, tác dụng của sản phẩm.

Đề nghị đối chiếu hồ sơ tự công bố

Để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đối chiếu nội dung quảng cáo của sản phẩm “Love World Nutrition Coffee” với hồ sơ tự công bố để xác minh hành vi vi phạm.

Trường hợp phát hiện vi phạm, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM được đề nghị kiểm tra hoạt động kinh doanh, quảng cáo đối với tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Cẩn trọng với thực phẩm bổ sung giảm cân

Thời gian qua, nhiều sản phẩm thực phẩm bổ sung được quảng cáo với công dụng giảm cân như cà phê, trà giảm cân đã bị phát hiện chứa chất cấm. Một số trường hợp sử dụng các sản phẩm này được ghi nhận phải nhập viện trong tình trạng suy gan, suy thận, tổn thương não.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn, sử dụng thực phẩm bổ sung, không nên chỉ dựa vào những lời quảng cáo về công dụng, tác dụng để quyết định mua và sử dụng.

Thực phẩm bổ sung không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Vì vậy, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc, thành phần và thông tin công bố của sản phẩm trước khi mua, sử dụng.