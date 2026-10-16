Rà soát phương tiện được giảm giá qua các trạm thu phí BOT

Việc rà soát phải bảo đảm xác định đúng đối tượng, đúng phạm vi được hưởng chính sách, ngăn chặn hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi, gây thất thoát doanh thu dự án.

Khẩn trương rà soát phương tiện được giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí BOT.

Theo Bộ Xây dựng, chủ trương giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện thuộc khu vực lân cận trạm thu phí BOT được triển khai nhằm xử lý những bất cập về mức giá, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Phạm vi xem xét giảm giá áp dụng đối với phương tiện trong bán kính từ 5 km đến 10 km xung quanh các trạm thu phí thuộc các dự án BOT do Bộ Xây dựng quản lý.

Tuy nhiên quá trình thực hiện chính sách đã phát sinh những bất cập trong xác nhận và quản lý đối tượng thụ hưởng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vận tải hoặc đơn vị sở hữu số lượng phương tiện lớn.

Điều này đặt ra yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, đối chiếu thông tin, bảo đảm việc miễn, giảm giá được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT kiểm tra danh sách phương tiện thuộc diện giảm giá.

Đối chiếu thông tin chủ phương tiện với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác đối tượng và phạm vi được hưởng chính sách.

Cùng với đó, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT phải khẩn trương rà soát việc thực hiện chính sách miễn, giảm giá tại các trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thu đúng, thu đủ phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, lợi dụng chính sách để trục lợi; trường hợp có dấu hiệu vi phạm mang tính hệ thống, gây thiệt hại lớn, cần chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.