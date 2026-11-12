Rà soát phương án ứng phó thiên tai tại xã Nam Phước và Duy Xuyên

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (bìa phải) kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai tại xã Nam Phước. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Mưa lớn kéo dài những ngày qua gây ngập cục bộ tại một số khu vực trũng thấp, sạt lở đất ở vùng núi trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở các phương án đã chuẩn bị, ban chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu, kịp thời sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Đoàn công tác trực tiếp khảo sát các khu dân cư trũng thấp ven sông Thu Bồn, những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, chia cắt khi nước sông dâng cao; kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện và bảo đảm hậu cần tại chỗ.

Theo báo cáo của hai địa phương, phương án ứng phó được xây dựng theo từng cấp độ rủi ro thiên tai, gắn với các tình huống có thể xảy ra. Các xã chuẩn bị phương án bố trí lực lượng cảnh giới, chốt chặn tại những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu; rà soát các hộ cần sơ tán, dự kiến tuyến di chuyển và nơi tiếp nhận đối với khu dân cư có nguy cơ bị cô lập.

Ban chỉ huy quân sự hai xã phối hợp với công an và các lực lượng tại chỗ nắm tình hình, vận động người dân chấp hành hướng dẫn sơ tán; chuẩn bị phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm phục vụ ứng cứu.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiểm tra thực tế tại xã Nam Phước. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu hai địa phương tiếp tục rà soát phương án theo từng khu vực trọng điểm, xác định cụ thể hộ dân cần sơ tán, lực lượng phụ trách, phương tiện và tuyến di chuyển an toàn.

Các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, mực nước sông và chủ động hiệp đồng theo phương châm “4 tại chỗ”. Khi tình huống diễn biến phức tạp, địa phương phải kịp thời chốt chặn tại các điểm nguy hiểm, triển khai cứu hộ, cứu nạn, đưa người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân.