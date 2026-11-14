Rà soát phương án thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác thải

Công an thành phố được giao chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu phương án thí điểm. Đồng thời rà soát, phân loại phương tiện, điều kiện đăng ký, gắn biển số, lưu hành, điều kiện người điều khiển và yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trên cơ sở đó, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định theo quy định.

Sở Xây dựng hướng dẫn chuyên môn về quy chuẩn kỹ thuật hạ tầng giao thông đô thị; rà soát điều kiện kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp; đánh giá khả năng kết nối an toàn giữa đường, kiệt, hẻm với các tuyến đường chính dự kiến thí điểm. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND các xã, phường rà soát sự phù hợp của phương án với công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn các yêu cầu bảo vệ môi trường đối với phương tiện và hoạt động thu gom rác thải.

UBND các xã, phường liên quan phối hợp Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng khảo sát, lập danh mục các tuyến đường có mặt đường rộng từ 10,5m trở xuống và các kiệt, hẻm dự kiến thí điểm; đánh giá điều kiện an toàn giao thông, xây dựng lộ trình kết nối ra các tuyến đường chính, xác định khung giờ, tần suất hoạt động và vị trí tập kết rác tạm thời, bảo đảm không gây ùn tắc và ô nhiễm môi trường.

Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thông số kỹ thuật phương tiện; xây dựng phương án thí điểm, làm rõ quy mô, số lượng xe, điều kiện người điều khiển, lộ trình, thời gian, tần suất thu gom, vị trí tập kết, giải pháp phòng ngừa rò rỉ nước rác, mùi hôi và nguồn kinh phí thực hiện…