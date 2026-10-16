Rà soát phương án phân luồng, khắc phục các điểm đen tai nạn giao thông

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong năm 2026, trên cơ sở rà soát, đề xuất của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế, Sở Xây dựng và Trung tâm Quản lý và khai thác hạ tầng đã xử lý 79 điểm nút giao, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Các giải pháp chủ yếu gồm sơn kẻ gờ giảm tốc, vạch tim đường; bổ sung, điều chỉnh biển báo, biển cảnh báo nguy hiểm, biển hạn chế tốc độ; lắp đặt cọc tiêu, tôn hộ lan, gương cầu lồi và phát quang bảo đảm tầm nhìn. Hiện còn 6 vị trí nút giao cần đầu tư đèn tín hiệu, đèn cảnh báo hoặc mở rộng giao lộ chưa được xử lý theo đề xuất của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Sở Xây dựng đã triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời tại những đoạn đường cong, khuất tầm nhìn trên tuyến Quốc lộ (QL) 49 bằng nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng thường xuyên như bổ sung cọc tiêu, sơn gờ giảm tốc, lắp đặt biển cảnh báo và biển hạn chế tốc độ 40 km/h đối với xe sơ mi rơ moóc tại các đoạn đèo dốc, khuất tầm nhìn.

Qua rà soát toàn tuyến QL 49, cơ quan chức năng xác định có 71 đoạn đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn cần xử lý, từ Km25+110 đến Km77+700, với tổng chiều dài khoảng 5,95 km. Tổng kinh phí dự kiến để xử lý các vị trí này khoảng 110 tỷ đồng.

42 tuyến đường thuộc 7 phường gồm: Phú Xuân, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Vỹ Dạ, Mỹ Thượng và Kim Long cũng đã được điều chỉnh, bổ sung phương án phân luồng nhằm hạn chế ùn tắc, phù hợp với tình hình thực tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố đã cơ bản được giải quyết, tuy nhiên, nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, nguy cơ ùn tắc tái diễn vẫn còn. Vì vậy, các đơn vị, địa phương cần tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, các điểm đen tai nạn giao thông.

Các phường cần kiểm tra, đánh giá lại hệ thống biển báo giao thông trên các trục đường, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Việc tổ chức giao thông phải có tính đồng bộ, thống nhất; tuyến đường nào đã xác định cấm thì cần thực hiện nhất quán, hạn chế tình trạng cấm từng đoạn, từng khung giờ gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Đối với những khu vực có điều kiện bố trí đỗ xe, cần nghiên cứu phương án phù hợp nhằm khai thác hiệu quả không gian và quỹ đất hiện có.

Tại một số tuyến đường thuộc các phường Phú Xuân, Thuận Hóa, nhất là khu vực nội thành, cần nghiên cứu kẻ vạch vỉa hè để thí điểm bố trí điểm đỗ xe. Khu vực Eo Bầu trước mắt có thể xem xét tổ chức đỗ xe tạm thời; đồng thời nghiên cứu phương án sắp xếp điểm đỗ xe tại khu vực công viên. Đối với các khu đất trên đường Phùng Hưng, Lê Huân, cần đánh giá khả năng khai thác, cho thuê làm bãi đỗ xe, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm.

Các ý kiến đề xuất tại buổi làm việc.

Những điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, cần nghiên cứu tổ chức giao thông hợp lý, xem xét cấm quay đầu xe ở những vị trí cần thiết; xây dựng phương án phân luồng, điều tiết tại các nút giao thông, bảo đảm khoa học, phù hợp với thực tế.

Mục tiêu là tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến đường trung tâm, nâng cao hiệu quả quản lý và điều tiết giao thông, từng bước khắc phục triệt để các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, các điểm đen tai nạn giao thông trên địa bàn TP. Huế.

Đối với các kiến nghị của cử tri liên quan đến giao thông, có 8 nhóm vấn đề đã được giải đáp, đưa vào xử lý; 19 nhóm vấn đề đang được triển khai và 20 nhóm vấn đề được đề xuất UBND TP. Huế xem xét, chỉ đạo các đơn vị, ban, ngành liên quan giải quyết.