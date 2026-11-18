Cán bộ, giáo viên Trường PTDT bán trú THCS Co Mạ triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy.

Trước tháng 7/2025, UBND huyện Thuận Châu cũ đã huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa để đầu tư phát triển mạng lưới viễn thông tại các xã vùng cao. Nhờ đó, khu vực trung tâm các xã Co Mạ, Long Hẹ và Mường Bám cơ bản được phủ sóng 4G, có kết nối internet tốc độ cao, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các tiện ích số.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, tại 3 xã vẫn còn khoảng 18 điểm lõm sóng, ảnh hưởng đến việc liên lạc, học tập, sinh hoạt và quá trình chuyển đổi số. Người dân tại các bản thường xuyên kiến nghị chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị viễn thông đầu tư cột thu, phát sóng, khắc phục tình trạng mất sóng tại các khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Ông Vừ Chờ Dế, bản Co Mạ, xã Co Mạ, chia sẻ: Khu vực Pa Khuông cũ, nay thuộc bản Co Mạ, là một trong những điểm lõm sóng trên địa bàn xã. Mặc dù hơn 10 hộ dân ở khu vực này đã lắp đặt wifi phục vụ đời sống và học tập, nhưng điện thoại chỉ có sóng khi ở trong nhà; khi ra ngoài hoặc lên nương sản xuất, việc liên lạc gặp nhiều khó khăn. Với vai trò là đảng viên Chi bộ bản Co Mạ, tôi đã nêu vấn đề này để chi bộ thảo luận, đề nghị UBND xã sớm có giải pháp khắc phục.

Chi bộ bản Co Mạ, xã Co Mạ thảo luận, đề xuất UBND xã xây dựng cột thu, phát sóng tại khu vực Pa Khuông.

Tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, UBND xã Co Mạ đã phản ánh, đề nghị các đơn vị viễn thông nghiên cứu, triển khai xây dựng cột thu, phát sóng tại 6 điểm bản còn lõm sóng. Đến nay, xã đã thống nhất với các đơn vị viễn thông về vị trí lắp đặt, sẵn sàng triển khai xây dựng các cột sóng trong năm 2027. Trong đó, địa phương ưu tiên mở rộng vùng phủ sóng 5G, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân.

Dù cách xa trung tâm, hạ tầng số của xã Mường Bám cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc của cán bộ và nhân dân. Hiện nay, xã có 10/12 bản được phủ sóng 4G; đường truyền internet đã được kéo đến 100% số bản, tạo thuận lợi cho người dân học tập, tiếp cận và sử dụng các nền tảng số.

Ông Tạ Đăng Hải, Chủ tịch UBND xã Mường Bám, cho biết: Qua rà soát, toàn xã còn 5 điểm lõm sóng tại các bản vùng sâu, gây khó khăn trong liên lạc, kết nối thông tin giữa chính quyền địa phương và nhân dân. Vì vậy, xã đã làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông để cải tiến, nâng cấp hạ tầng, hướng tới phủ sóng 5G và xóa các điểm lõm sóng tại các bản, khu dân cư trên địa bàn.

Cán bộ xã Co Mạ hỗ trợ nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với đầu tư hạ tầng viễn thông, các xã Co Mạ, Long Hẹ và Mường Bám đã chỉ đạo gần 50 tổ chuyển đổi số cộng đồng tích cực hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công và các ứng dụng số thiết yếu. Qua đó, từng bước giúp bà con thành thạo các tiện ích số, tiếp cận sàn thương mại điện tử, quảng bá nông sản và nâng cao thu nhập.

Anh Lò Văn Phước, thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng bản É Tòng, xã Long Hẹ, cho biết: Hạ tầng sóng di động ổn định là điều kiện thuận lợi để tổ đẩy mạnh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công. Thời gian tới, tổ tiếp tục hỗ trợ bà con đưa các sản phẩm nông sản địa phương như gà đen, trứng gà, mật ong... lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng kênh tiêu thụ trực tiếp, giảm phụ thuộc vào thương lái trung gian.

Phủ sóng viễn thông rộng khắp đang mở ra cơ hội phát triển cho người dân các xã vùng cao Co Mạ, Long Hẹ và Mường Bám. Khi những điểm lõm sóng từng bước được khắc phục, cùng với sự hỗ trợ của các tổ chuyển đổi số cộng đồng, đồng bào có thêm điều kiện tiếp cận thông tin, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.