Rà soát pháp luật giáo dục, nhận diện điểm nghẽn để phát triển

Các đồng chí chủ trì hội thảo. (Ảnh: Cộng tác viên)

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục và đào tạo đang đứng trước yêu cầu hoàn thiện thể chế để đáp ứng những thay đổi nhanh chóng về quản trị, tự chủ, phát triển đội ngũ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới mô hình đào tạo.

Vì vậy, cuộc tổng rà soát không dừng ở thống kê hay hệ thống hóa văn bản mà hướng tới nhận diện những quy định không còn phù hợp, thiếu thống nhất, khó thực hiện hoặc đang tạo ra điểm nghẽn đối với sự phát triển của giáo dục và đào tạo.

Phát biểu khai mạc, bà Mai Thị Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, rà soát văn bản quy phạm pháp luật là công việc thường xuyên, nhưng cuộc tổng rà soát lần này có quy mô và yêu cầu đặc biệt hơn.

Đại biểu đóng góp ý kiến. (Ảnh: CTV)

Theo tiến độ của Ban Chỉ đạo Trung ương, các ngành, lĩnh vực phải hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/9. Do đó, việc lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý và các chủ thể trực tiếp thực thi chính sách là bước quan trọng để kiểm chứng và hoàn thiện kết quả rà soát.

Theo bà Mai Thị Anh, đến thời điểm hiện tại, gần 600 văn bản quy phạm pháp luật của ngành giáo dục và đào tạo đã được rà soát tổng thể. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn phối hợp rà soát các quy định giao thoa với các lĩnh vực như đầu tư, tài chính, tài sản, định mức kinh tế-kỹ thuật, lao động, đất đai.

Hội thảo tập trung vào ba nội dung chính: đánh giá tính đầy đủ, chính xác của danh mục và kết quả rà soát; nhận diện cụ thể các quy định còn bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc gây khó khăn trong thực tiễn; đề xuất phương án xử lý có căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, tính khả thi và lộ trình rõ ràng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch và có khả năng thích ứng là nền tảng quan trọng của phát triển.

Bên cạnh góc nhìn của cơ quan quản lý và thực tiễn áp dụng pháp luật, các nhà khoa học có thể cung cấp những phân tích độc lập về hệ thống quy phạm pháp luật, khả năng vận hành và tính dự báo của chính sách.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đây cũng là trách nhiệm mà Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh xác định đối với xã hội: không chỉ đào tạo nguồn nhân lực pháp lý mà còn tham gia nghiên cứu, phản biện chính sách và hoàn thiện pháp luật.