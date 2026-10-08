Rà soát, phân công nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm

Cụ thể, tổng thu ngân sách 9 tháng ước đạt 19,1 tỷ đồng, đạt 106,8% so với thành phố giao và đạt 90,9% so với nghị quyết HĐND xã giao. Về công tác chi đầu tư công: Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 15-9 đạt hơn 24,2 tỷ đồng, đạt 80,6% so với thành phố giao và đạt 69,4% so với HĐND xã giao. Nhiều công trình có chuyển biến tốt về khối lượng, hồ sơ thanh toán và tiến độ thực hiện.

Trong thời gian còn lại của năm, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, UBND xã Bom Bo sẽ tiến hành rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nguyên tắc chỉ rõ nội dung đã hoàn thành, nội dung còn thiếu, thời hạn hoàn thành và người chịu trách nhiệm; tập trung xử lý các nhiệm vụ có nguy cơ chậm, không để dồn việc vào cuối tháng 12.