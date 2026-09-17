Rà soát nội dung đề tài về xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thanh Cảnh

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Đề tài do Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện; PGS.TS Đỗ Thị Hải Ninh làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của đề tài là xây dựng khung cơ chế vận hành và nền tảng cho một hệ sinh thái R&D hiệu quả trên địa bàn thành phố Đồng Nai dựa trên mô hình liên kết kết 4 nhà (Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp - tổ chức R&D) nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ và huy động tối đa nguồn lực để thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như: trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, robot… Qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài đã đưa ra được cách tiếp cận đa chiều, sản phẩm nghiên cứu đa dạng. Tuy nhiên, hội đồng tư vấn cũng đề nghị nhóm nghiên cứu cần rà soát tổng thể nội dung về hệ sinh thái R&D; nâng cao tính liên kết trong từng nội dung nghiên cứu, cũng như tổ chức phối hợp tốt với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng của đề tài.

Các thành viên hội đồng thống nhất cho triển khai đề tài trong thời gian tới.