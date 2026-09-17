Rà soát nhu cầu đầu tư giáo dục, y tế tại xã Tân Hưng và Năm Căn

* Tại xã Tân Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân và đoàn công tác khảo sát Trạm Y tế xã, Trường Tiểu học và THCS Tân Hưng. Lãnh đạo địa phương tham gia cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Hắng, Phó Chủ tịch UBND xã.

Tại Trạm Y tế xã Tân Hưng, đoàn khảo sát thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị và hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân.

Theo báo cáo, đơn vị hiện có 25 người làm việc, trong khi đề án vị trí việc làm được xây dựng với bộ máy gồm 41 người.

Từ đầu năm đến nay, trạm thực hiện hơn 17.300 lượt khám, điều trị; công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, quản lý bệnh không lây nhiễm và khám sức khoẻ toàn dân được duy trì. Đến thời điểm này, toàn xã có hơn 20.100 người được khám sức khoẻ, khám sàng lọc, đạt 73,7%.

Bên cạnh kết quả đạt được, trạm còn thiếu nhân lực; cơ sở vật chất chật hẹp, xuống cấp; một số trang thiết bị thiếu, lạc hậu, hư hỏng.

Đơn vị kiến nghị được bổ sung kinh phí công tác phòng, chống dịch, phòng, chống suy dinh dưỡng, triển khai bệnh án điện tử và khám sức khoẻ toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân (thứ hai từ trái sang) cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học và THCS Tân Hưng.

Năm học 2026-2027, xã Tân Hưng có 4 trường, với 170 lớp/4.506 học sinh; 345 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tại Trường Tiểu học và THCS Tân Hưng, đoàn công tác khảo sát thực tế phòng học, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ dạy và học; đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, nhu cầu đầu tư, sửa chữa của nhà trường.

* Lãnh đạo tỉnh cùng tham gia đoàn công tác tại xã Năm Căn có đồng chí Trần Hữu Phước, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ. Chủ tịch UBND xã Năm Căn Võ Văn Hành tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân và Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Trần Hữu Phước (bìa trái) khảo sát tại Trường THCS Phan Ngọc Hiển.

Đoàn đã khảo sát thực tế, nắm thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, quy mô học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại Trường Tiểu học Năm Căn và Trường THCS Phan Ngọc Hiển, Ấp 3.

Năm học 2026-2027, xã Năm Căn có 3 trường, với 149 lớp/5.105 học sinh; 324 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học Năm Căn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân và Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Trần Hữu Phước trao đổi khi khảo sát tại Trường THCS Phan Ngọc Hiển.

Qua khảo sát, đoàn công tác ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương, nhất là về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực.

Các địa phương tiếp tục rà soát, xác định rõ những hạng mục cấp thiết, để chủ động đầu tư thuộc thẩm quyền. Các sở, ngành liên quan phối hợp tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh giải pháp đối với những nội dung vượt thẩm quyền, góp phần bảo đảm điều kiện hoạt động, nâng cao chất lượng y tế và giáo dục tại cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân chỉ đạo.