Rà soát nguồn thu, ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các ý kiến tập trung rà soát tình hình thu, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tiến độ thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 và việc điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất. Các nội dung được xem xét nhằm đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, căn cứ vào dự kiến tổng nguồn vốn có khả năng cân đối và tổng nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn cấp tỉnh, các ý kiến tập trung vào việc xây dựng phương án phân bổ vốn tập trung vào các dự án chuyển tiếp, chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ cấp thiết và các dự án khởi công mới; bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực và định hướng phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cũng rà soát tình hình triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có các dự án giao thông kết nối liên vùng, đường Vành đai I, tuyến đê Hữu Cầu, cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cho công tác thu tiền sử dụng đất, gắn với từng danh mục dự án, từng nguồn thu cụ thể.

Đồng chí giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu thành lập Tổ công tác đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế -xã hội, thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, kết luận Hội nghị.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và hệ số điều chỉnh giá đất tại một số xã, phường. Hai nội dung trên yêu cầu trình UBND tỉnh ngay trong ngày 6-11.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, lựa chọn các công trình, dự án đầu tư bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển và khả năng cân đối nguồn lực; xây dựng danh mục thứ tự ưu tiên theo hướng ưu tiên các dự án trọng tâm, trọng điểm; nghiên cứu phương án kết nối giao thông đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Quá trình xây dựng kế hoạch bên cạnh việc xác định rõ thứ tự ưu tiên cần chủ động điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, khẩn trương hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; việc khai thác tài sản công phải bảo đảm hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân.