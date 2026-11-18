Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Thúy Nga phát biểu tại buổi khảo sát.

Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh giải ngân trên 6.860 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 63% kế hoạch được giao. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân gần 6.269 tỷ đồng, đạt 75%; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đã được giải ngân khoảng 590 tỷ đồng, đạt 24%.

Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; một số dự án chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nên chưa phát sinh khối lượng giải ngân.

Đại biểu tham gia buổi khảo sát.

Bên cạnh đó, giá vật liệu, nhiên liệu và chi phí vận chuyển biến động; nguồn thu tiền sử dụng đất tại một số địa phương chưa đạt kế hoạch, tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai dự án và cân đối vốn.

Tại buổi khảo sát, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Sở Tài chính làm rõ số lượng dự án, số vốn được phép kéo dài có nguy cơ bị thu hồi; tình hình quản lý, thanh toán, quyết toán các dự án cấp huyện (cũ) bàn giao về cấp xã. Trong đó cần xác định cụ thể nhu cầu vốn thanh toán cho các dự án đã hoàn thành, dự án chuyển tiếp và phương án hỗ trợ những địa phương không đủ khả năng cân đối vốn.

Các đại biểu cũng phân tích khả năng thu tiền sử dụng đất, phần ngân sách tỉnh được hưởng theo tỷ lệ điều tiết và tác động đến cân đối chi đầu tư; đồng thời đề nghị làm rõ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Việc tổng hợp phải phân định rõ nguồn Trung ương hỗ trợ, nguồn địa phương bảo đảm, kinh phí đã bố trí và phần còn thiếu; phân biệt chính sách đặc thù của tỉnh với nhiệm vụ do cấp trên giao để có cơ sở kiến nghị bố trí nguồn lực phù hợp.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo, làm rõ một số nội dung tại buổi khảo sát.

Lãnh đạo Sở Tài chính giải trình về những khó khăn trong cân đối ngân sách, bố trí vốn đầu tư công và kinh phí thực hiện các chính sách. Sở đang tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu để tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí theo quy định.

Sở cũng kiến nghị tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, thi công, nghiệm thu và giải ngân các dự án.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Thúy Nga ghi nhận sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của Sở Tài chính sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí đề nghị Sở tiếp tục theo dõi sát tiến độ thu ngân sách, kịp thời tham mưu giải pháp cân đối nguồn lực; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và vốn được phép kéo dài có nguy cơ bị thu hồi.

Sở cần sớm hoàn thiện tham mưu Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; tăng cường hướng dẫn cấp xã lập, điều chỉnh kế hoạch và phân bổ vốn đúng thẩm quyền; tham mưu bố trí vốn cho các dự án bàn giao về cấp xã, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản...