Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng là các chương trình, đề án phải được phối hợp triển khai đồng bộ, tạo ra nguồn lực tài chính thực tế cho phát triển nhân lực AI.

Thứ trưởng đề nghị, Bộ GD&ĐT và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng, đề xuất chính sách, bảo đảm các nội dung đầu tư được xác định cụ thể, tránh tình trạng thiếu căn cứ để tổ chức thực hiện.

Về đào tạo và tuyển sinh, Thứ trưởng cho rằng, công tác đào tạo nhân lực AI có nhiều điều kiện thuận lợi khi nhu cầu tuyển sinh các ngành liên quan đang tích cực, trong khi thị trường lao động có nhu cầu lớn đối với nhân lực lĩnh vực này.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ trao đổi tại cuộc họp.

Đáng chú ý, Thứ trưởng đặt vấn đề đổi mới chuẩn đầu ra và đào tạo liên ngành trong giáo dục đại học. Theo Thứ trưởng, sự phát triển nhanh của AI đang làm thay đổi yêu cầu về nhân lực trong nhiều lĩnh vực, từ tự động hóa, robot đến cơ điện tử và các ngành công nghệ mới.

Thực tế này đòi hỏi các cơ sở giáo dục đại học mở rộng cách tiếp cận, tăng cường đào tạo liên ngành, thay vì đào tạo quá hẹp theo từng chuyên ngành. Sinh viên cần được trang bị nền tảng kiến thức và kỹ năng có khả năng thích ứng với những lĩnh vực công nghệ đang thay đổi nhanh chóng. Thứ trưởng cũng đề nghị các vụ, cục liên quan tiếp tục rà soát những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trao đổi tại cuộc họp, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, qua rà soát các nội dung liên quan đến lĩnh vực công nghệ số và AI, về cơ bản các nhiệm vụ có sự đồng bộ, thống nhất, không có nhiều nội dung trùng lặp.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ GD&ĐT, rà soát và cụ thể hóa chính sách theo từng cấp độ, từng nhóm nhiệm vụ. Các nội dung sẽ được phân tách rõ trong ma trận chính sách, đồng thời bảo đảm cách tiếp cận ở mức khái quát, định hướng, tránh đi sâu vào những chi tiết không cần thiết.

Ông Đặng Văn Huấn - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) trình bày dự thảo Báo cáo.

Theo dự thảo Báo cáo của Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), năm 2026 Vụ chủ trì 3 hội thảo, Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin chủ trì 1 hội nghị và các cơ sở đào tạo tham gia Đề án tổ chức 14 hội thảo liên quan.

Nội dung tập trung vào ứng dụng AI trong đào tạo giáo viên, khoa học xã hội, nông lâm nghiệp và thủy sản; năng lực AI và khoảng cách số; giáo dục đại học; kết nối AI – bán dẫn. Ngoài ra, một số cơ sở đào tạo trong hệ thống đã tổ chức một số hội thảo về phát triển năng lực AI cho người học và các chủ đề liên quan trong năm 2026.

Về mạng lưới đào tạo xuất sắc và tài năng về AI, bán dẫn, Báo cáo của Vụ Giáo dục đại học cho thấy, khu vực phía Bắc được Bộ công bố ngày 1/8/2025 tại Hà Nội trong 7 mạng lưới công nghệ 4.0, gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì, dẫn dắt mạng lưới AI gồm 14 cơ sở giáo dục đại học và mạng lưới bán dẫn gồm 11 cơ sở giáo dục đại học.

Khu vực phía Nam được công bố trong đợt công bố các mạng lưới phía Nam ngày 8/8/2025; hai mạng lưới AI và bán dẫn chính thức ra mắt ngày 18/10/2025 tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị chủ trì, dẫn dắt.

Tại thời điểm ra mắt, mạng lưới AI có 27 thành viên (20 trường đại học, 7 doanh nghiệp), mạng lưới bán dẫn có 34 thành viên (18 trường đại học, 16 doanh nghiệp).

Dự kiến trong quý I, II năm 2027 sẽ hoàn thành chuẩn chương trình, học liệu mở, Khung năng lực quốc gia, phương án dữ liệu nhân lực và quy trình đánh giá định kỳ; bảo đảm thống nhất thuật ngữ, chuẩn đầu ra giữa các sản phẩm.