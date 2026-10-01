Rà soát nguồn dược chất phóng xạ phục vụ chụp PET/CT

Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện rà soát nguồn cung dược chất phóng xạ. Ảnh minh họa

Ngày 1-10, tại buổi họp báo về các chính sách y tế trọng tâm quý 4-2026 do Bộ Y tế tổ chức, ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), cho biết Cục đang rà soát nguồn cung một số thuốc, trong đó có thuốc điều trị ung thư và dược chất phóng xạ, nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu điều trị.

Nguyễn Thành Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế). Ảnh: TRẦN MINH

Theo ông Nguyễn Thành Lâm, hiện các số đăng ký lưu hành vẫn có đầy đủ các nhóm thuốc hóa dược và thuốc phóng xạ. Cục Quản lý Dược đang tiếp tục rà soát tình hình cung ứng, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng và những vấn đề có thể ảnh hưởng đến nguồn thuốc để có phương án xử lý phù hợp.

Đại diện Cục Quản lý Dược cho biết nếu xảy ra tình trạng thiếu thuốc tại các bệnh viện, nguyên nhân có thể khác nhau, trong đó có thể liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm và lập kế hoạch. Các bệnh viện cần chủ động trong công tác mua sắm, bảo đảm đủ thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị.

Trước đó, báo chí phản ánh một số cơ sở y tế thiếu hụt dược chất phóng xạ phục vụ chụp PET/CT. Tại một số cơ sở ở phía Nam, dù có hệ thống PET/CT nhưng không đủ dược chất để vận hành, khiến một số người bệnh ung thư phải đến các tỉnh, thành khác để thực hiện kỹ thuật này.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết cục đã có văn bản đề nghị các bệnh viện báo cáo tình hình cung ứng, sử dụng dược chất phóng xạ, đặc biệt các loại thuốc phục vụ chẩn đoán, điều trị bệnh nhân ung thư.

Theo ông Hà Anh Đức, người đứng đầu bệnh viện chịu trách nhiệm bảo đảm thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh, trong đó có khám, chữa bệnh BHYT, không để tình trạng thiếu thuốc, vật tư ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh