Rà soát nguồn cung vật liệu xây dựng, đáp ứng nhu cầu các dự án

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Đức Tiến; Phan Phong Phú chủ trì buổi làm việc - Ảnh: N.L

Toàn tỉnh hiện quy hoạch 75 khu vực mỏ đá, với tổng diện tích hơn 2.124ha, trữ lượng dự báo khoảng 1.193 triệu m³. Có 65 mỏ được cấp phép khai thác, với trữ lượng khoảng 112 triệu m³; công suất được cấp phép hơn 6,29 triệu m³/năm. Trong khi đó, nhu cầu đá xây dựng giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 24,21 triệu m³, bình quân 4,84 triệu m³/năm.

Mặc dù tổng công suất khai thác được cấp phép cao hơn nhu cầu bình quân, nhưng khả năng cung ứng thực tế vẫn còn những khó khăn. Một số mỏ chưa thể đưa vào khai thác do vướng thủ tục đất đai; nguồn đá phân bố chưa đồng đều, khoảng cách vận chuyển đến một số công trình còn xa, tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt cục bộ theo từng địa bàn và tiến độ thi công.

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.L

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.L

Để bổ sung nguồn cung, Sở Công thương đã rà soát 16 mỏ có nhu cầu đề xuất nâng công suất. Đến nay, có 3 doanh nghiệp nộp hồ sơ, trong đó 1 hồ sơ đã được thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét. Cùng với đó, sở đang hướng dẫn 6 doanh nghiệp thực hiện thủ tục thăm dò xuống sâu, mở rộng khu vực mỏ; triển khai các thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản, dự kiến tổ chức phiên đấu giá đợt 1 vào ngày 31/1/2027.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành đã đề xuất rà soát, đối chiếu nhu cầu vật liệu theo tiến độ từng dự án với khả năng cung ứng của các mỏ; đẩy mạnh cấp mỏ theo cơ chế đặc thù; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, chủ mỏ, đơn vị vận tải và chủ đầu tư để chủ động nguồn vật liệu, tổ chức vận chuyển hợp lý, góp phần bảo đảm tiến độ các công trình và giảm chi phí logistics.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công thương xây dựng bản đồ các mỏ đang khai thác và các khu vực mỏ đã quy hoạch nhưng chưa được điều tra, thăm dò, gửi đến các sở, ngành, ban quản lý dự án và chủ đầu tư.

Đối với việc triển khai cơ chế đặc thù, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ngay từ giai đoạn lập dự án và nghiên cứu khả thi, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư phải chủ động xác định các mỏ đá, cát, đất có khả năng cung cấp vật liệu cho công trình. Trên cơ sở bản đồ và thông tin, cần xác định trữ lượng, cự li vận chuyển từ mỏ đến công trình tối ưu nhất, qua đó tối ưu chi phí đầu tư xây dựng.