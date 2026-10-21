Rà soát ngành đào tạo, đổi mới tuyển sinh năm 2027

Chấm dứt tuyển sinh ngành không bảo đảm chất lượng

Theo văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm vừa ban hành, Bộ GDĐT yêu cầu các trường phải hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2026 theo đúng quy định, đổi mới công tác tuyển sinh đại học từ năm 2027 nhằm bảo đảm chất lượng và công bằng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục phổ thông.

Đối với công tác tuyển sinh năm 2027, các trường phải rà soát, quyết định phương án tuyển sinh theo thẩm quyền và quy định hiện hành, bảo đảm công bằng, độ tin cậy giữa các phương thức.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường đại học.

Việc thực hiện phương án xét tuyển theo hướng ổn định, minh bạch, đơn giản hóa phương thức xét tuyển công bằng, thực chất, kiểm soát đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra. Số lượng tuyển sinh được xác định căn cứ đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng đầu ra và nhu cầu nhân lực. Các trường đối chiếu kết quả học tập của các nhóm trúng tuyển để điều chỉnh phương án tuyển sinh.

Cùng với việc siết chặt chất lượng tuyển sinh, Bộ GDĐT yêu cầu các trường đại học phải đổi mới chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động và nhu cầu học tập đa dạng của người học trong bối cảnh mới.

Cụ thể, Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo cần tiếp tục rà soát, cập nhật chương trình, ưu tiên những lĩnh vực công nghệ chiến lược; đổi mới nội dung theo chuẩn chương trình đào tạo và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.

Những nội dung lạc hậu cần được loại bỏ, tích hợp hoặc thay thế, bảo đảm kiến thức và kỹ năng của người học phù hợp với yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Bộ GDĐT cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo thường xuyên tự rà soát, tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động đào tạo, tuyển sinh. Các trường phải chấm dứt hoạt động đào tạo, tuyển sinh đối với những ngành, chương trình đào tạo không duy trì được yêu cầu về bảo đảm chất lượng.

Đồng thời, các cơ sở đào tạo cần rà soát lại cơ cấu ngành và điều chỉnh quy mô đối với những ngành có nhu cầu thấp hoặc hiệu quả đào tạo chưa đáp ứng.

Chủ động chuẩn bị cho những thay đổi trong tuyển sinh đại học

Bên cạnh yêu cầu đổi mới tuyển sinh, chương trình đào tạo, từ năm 2027, danh mục ngành đào tạo trình độ đại học có nhiều thay đổi về tên gọi và mã ngành theo quy định của Bộ GDĐT.

Điều này đòi hỏi các trường rà soát, đối chiếu chương trình đào tạo hiện hành, cập nhật danh mục ngành, mã ngành và dữ liệu tuyển sinh, bảo đảm thống nhất với quy định.

Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT, để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm 2027 và giai đoạn tiếp theo, Bộ GDĐT hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm tính khách quan, minh bạch và công bằng.

Các điều chỉnh tập trung vào 3 nội dung: Mở rộng đối tượng tuyển sinh; đơn giản hóa các phương thức tuyển sinh; bảo đảm công bằng thực chất trong tuyển sinh, qua đó tuyển chọn được nguồn thí sinh chất lượng cho các trường đại học.

Trước những thay đổi dự kiến về quy định tuyển sinh, các chuyên gia cũng nhấn mạnh yêu cầu công bố thông tin sớm, minh bạch để học sinh có đủ thời gian chuẩn bị. TS Nguyễn Văn Mùi cho rằng, việc chuẩn bị cho kỳ thi đại học không chỉ diễn ra trong một năm mà là cả quá trình học tập ở bậc THPT.

“Vì vậy, các em cần được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về phương thức tuyển sinh, ngành học và yêu cầu đầu vào của các trường để chủ động xây dựng kế hoạch học tập, lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực và nguyện vọng”, TS Nguyễn Văn Mùi nhấn mạnh.