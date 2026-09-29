Rà soát, ngăn chặn việc lưu thông và sử dụng sản phẩm xương khớp của YDUOCPHONGPHU

Ngày 29/9, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị cho biết, vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan đến sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe YDUOCPHONGPHU không đảm bảo chất lượng.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe YDUOCPHONGPHU. Ảnh: SYTQT.

Theo đó, kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Quảng Trị xác định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe YDUOCPHONGPHU, số đăng ký bản công bố sản phẩm 9352/2020/ĐKSP, lô sản phẩm 012026, ngày sản xuất 20/01/2026, hạn sử dụng 20/01/2029, do Công ty Cổ phần Y Dược Phong Phú sản xuất, không bảo đảm chất lượng.

Sở Y tế Quảng Trị giao Chi cục An toàn thực phẩm triển khai các biện pháp xử lý theo quy định. Chi cục ban hành văn bản thông báo, cảnh báo đến UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan. Yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, kiểm tra, ngăn chặn việc lưu thông, kinh doanh và sử dụng sản phẩm không bảo đảm chất lượng này.

Chi cục An toàn thực phẩm Quảng Trị có văn bản gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội (cơ quan quản lý địa bàn nơi cơ sở sản xuất) để thông báo và đề nghị cơ quan có thẩm quyền tại địa phương phối hợp kiểm tra, xử lý cơ sở theo quy định.

Chi cục An toàn thực phẩm Quảng Trị cũng ban hành văn bản yêu cầu Nhà thuốc Kim Thoa (cơ sở có lưu hành sản phẩm) thực hiện việc rà soát, ngừng kinh doanh, thu hồi sản phẩm YDUOCPHONGPHU thuộc lô sản phẩm không đảm bảo chất lượng và báo cáo kết quả thực hiện.

Chi cục này cũng thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại Nhà thuốc Kim Thoa. Trong đó tập trung vào việc kiểm tra nguồn gốc, hồ sơ liên quan đến sản phẩm, tình hình nhập, bán, tồn và việc thực hiện thu hồi sản phẩm không bảo đảm chất lượng.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Quảng Trị thực hiện công tác lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tại địa bàn phường Quảng Trị, xã Ái Tử, xã Triệu Phong, xã Hải Lăng, xã Diên Sanh.

Thành phần trên bao bì sản phẩm cho thấy Glucosamin là chất có hàm lượng cao nhất. Nhưng kết quả kiểm nghiệm không phát hiện hoạt chất này. Ảnh: SYTQT.

Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Quảng Trị và mẫu gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia phát hiện 1 mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đạt một số chỉ tiêu chất lượng và không phát hiện hoạt chất theo mức công bố.

Đó là mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp YDUOCPHONGPHU có số ĐKSP: 9352/2020/ ĐKSP, số lô: 012026, ngày sản xuất: 20/1/26, hạn dùng: 20/1/29, quy cách đóng gói: hộp 60 viên của nhà sản xuất Công ty cổ phần Y Dược Phong Phú, địa chỉ: số 55 khu Chợ, thôn Quỳnh Đô, xã Đại Thanh, TP Hà Nội được lấy mẫu tại Nhà thuốc Kim Thoa (chợ Diên Sanh, xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị).

Cụ thể, khối lượng tất cả các viên nhỏ hơn 508,75 mg, tổng số nấm men và nấm mốc, tổng số vi sinh vật hiếu khí đều không đạt so với mức công bố sản phẩm theo tiêu chuẩn cơ sở của nhà sản xuất. Đặc biệt, theo tiêu chuẩn cơ sở, hàm lượng hoạt chất Glucosamin (chất đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp và duy trì cấu trúc của sụn khớp) đạt 125,61mg ± 20%. Trong khi đó, kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng Glucosamin: KPH (không phát hiện).

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Quảng Trị có báo cáo gửi Sở Y tế Quảng Trị và các cơ quan liên quan để xem xét, chỉ đạo xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp YDUOCPHONGPHU.