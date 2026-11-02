Rà soát, lựa chọn đặt hàng nhiệm vụ khoa học về tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới tại Đồng Nai

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng chia sẻ tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Cảnh

Tham dự cuộc họp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng.

Tổ chuyên gia có nhiệm vụ xem xét, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2026) với chủ đề “Đồng Nai 40 năm đổi mới và phát triển” do Ban Tuyên giáo Thành ủy đề xuất đặt hàng.

PGS.TS Huỳnh Văn Tới, Tổ trưởng Tổ chuyên gia chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thanh Cảnh

PGS.TS Huỳnh Văn Tới, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Tổ trưởng Tổ chuyên gia chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Phong và các chuyên gia, nhà khoa học.

Nhiệm vụ khoa học này được thực hiện theo Kế hoạch số 161-KH/TU của Thành ủy về phối hợp tổng kết một số vấn đề về lý luận - thực tiễn qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2026) với chủ đề “Đồng Nai 40 năm đổi mới và phát triển”.

Tại cuộc họp, các thành viên tổ chuyên gia đã đóng góp một số nội dung quan trọng, đánh giá kết quả nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực trong việc cung cấp lý luận, luận cứ khoa học để phục vụ công tác lãnh đạo, hoạch định các chủ trương của thành phố trong thời gian tới. Trong đó đề xuất cần làm rõ những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, nhận diện những vấn đề lý luận thực tiễn đặt ra.

Tiến sĩ Tạ Văn Soát, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố, Tổ phó Tổ chuyên gia chia sẻ ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Cảnh

Nhiệm vụ nghiên cứu không chỉ có giá trị tổng kết thực tiễn địa phương mà còn góp phần bổ sung vào phát triển nhận thức lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là thực tiễn ở Đồng Nai. Quá trình nghiên cứu cần lồng ghép với các mục tiêu của Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.