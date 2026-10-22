Rà soát, lập hồ sơ những địa điểm có thông tin mới về hài cốt liệt sĩ

Các lực lượng tổ chức khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh tư liệu, minh họa

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận giải pháp triển khai chiến dịch, bảo đảm tiến độ, hiệu quả; phân công nhiệm vụ, huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hội nghị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung nguồn lực thực hiện.

Theo kế hoạch, năm 2027, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 2; chủ động tiếp nhận, xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập ít nhất 90 hài cốt liệt sĩ. Trong giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh phấn đấu xác minh, kết luận 100% nguồn tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập, an táng từ 140 hài cốt liệt sĩ trở lên, bàn giao mẫu theo quy định và hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, cả hệ thống chính trị phải tập trung hành động với quyết tâm cao nhất, xem công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là trách nhiệm đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền gắn với khai thác các nguồn tin cụ thể, khẩn trương thu thập, ghi nhận, đối chiếu, xác minh thông tin, bảo đảm mỗi nguồn tin được phân loại, xác minh và có kết luận rõ ràng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì rà soát các nghĩa trang lập tạm trong chiến tranh, những vị trí có thông tin hoặc nghi còn hài cốt liệt sĩ; hoàn thiện hồ sơ, tổ chức tìm kiếm, quy tập ngay khi đủ cơ sở. Đơn vị cần chủ động chuẩn bị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 2, bảo đảm hồ sơ, số liệu thống nhất, hạn chế việc phải thực hiện lại. Cùng đó, Công an tỉnh chủ trì khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát từng trường hợp còn lại, vận động thân nhân tham gia lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, chuẩn hóa, số hóa và khai thác hiệu quả hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Trong đó, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp rà soát hồ sơ quy tập, hồ sơ an táng, danh sách và sơ đồ mộ chí; bổ sung tối đa thông tin còn thiếu, nhất là đối với những trường hợp mộ có một phần thông tin. Các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan giám định để tiếp nhận, đối chiếu, công bố kết quả và cập nhật dữ liệu kịp thời, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể, bám sát các nhiệm vụ về kết luận địa bàn, lập bản đồ, tiếp nhận thông tin, quản lý hồ sơ và phối hợp lấy mẫu, bảo đảm triển khai thống nhất, đúng quy trình; thường xuyên theo dõi tiến độ từng nhiệm vụ, tham mưu xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc, không để tình trạng hồ sơ chậm, số liệu thiếu thống nhất hoặc phối hợp kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh đã chỉ đạo rà soát chặt chẽ các nghĩa trang lập tạm trong chiến tranh, kịp thời khảo sát, xác minh, lập hồ sơ những địa điểm có thông tin mới, tổ chức hội thảo kết luận và tiến hành quy tập khi có đủ cơ sở hoặc có nghi vấn còn mộ liệt sĩ.

Qua triển khai, tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 61 nguồn tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tổ chức 8 đợt tìm kiếm, quy tập, với hơn 270 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Tính đến tháng 10/2026, tỉnh phối hợp với Đội K90 (Cục Chính trị) tìm kiếm, quy tập được 135 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể trên địa bàn.

Đối với công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh đã hoàn thành việc lấy và bàn giao 4.490 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại 29 nghĩa trang liệt sĩ. Toàn tỉnh đã lấy 2.370 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Từ ngày 19/10, tỉnh tiếp tục triển khai lấy 1.509 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Ngoài ra, các đơn vị phối hợp xác định danh tính 16 liệt sĩ, công bố kết quả, cập nhật, bổ sung thông tin vào hồ sơ liệt sĩ.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân và gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.