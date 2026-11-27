Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Phú Trạch - Ảnh: X.P

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin khái quát đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của đoàn tại kỳ họp. Quốc hội đã thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các chính sách liên quan đến đời sống Nhân dân. Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 92 lượt phát biểu tại kỳ họp, trong đó có 83 lượt góp ý đối với các dự án luật, nghị quyết, 6 lượt góp ý về các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm thông tin kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI với cử tri - Ảnh: X.P

Lãnh đạo các địa phương tham dự buổi tiếp xúc - Ảnh: X.P

Cử tri các địa phương bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và những đóng góp tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp lần này. Đồng thời, cử tri đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách, bảo hiểm y tế cho thương bệnh binh; cơ chế hoạt động của các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở; việc kiểm soát dịch bệnh và hỗ trợ tái đàn gia súc, gia cầm; các vấn đề về dân sinh phát sinh trong thực tiễn tại địa phương.

Cử tri phát biểu ý kiến - Ảnh: X.P

Cử tri phát biểu ý kiến - Ảnh: X.P

Nhiều cử tri cũng quan tâm đến các vấn đề về đất đai và kiến nghị giải quyết dứt điểm các hồ sơ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn động. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã giải trình một số ý kiến của cử tri theo thẩm quyền.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi tiếp xúc - Ảnh: X.P

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ý kiến cử tri - Ảnh: X.P

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri - Ảnh: X.P

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến thiết thực của cử tri. Đồng thời, yêu cầu các ngành chức năng rà soát, làm rõ và sớm trả lời những kiến nghị, đề xuất mà cử tri quan tâm, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai. Đối với những kiến nghị còn lại, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, rà soát, phân loại và chuyển đến cơ quan giải quyết theo thẩm quyền.