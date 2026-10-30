Rà soát kỹ việc sắp xếp lại quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp, nắm tình hình, tiến hành rà soát các bảo tàng khu vực Hà Nội; hệ thống Nhà văn hóa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; hệ thống đội chiếu phim các sư đoàn; Bộ CHQS các tỉnh, thành phố; hệ thống nhà hát.

Cụ thể, các bảo tàng dự kiến sắp xếp lại chuyển về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam gồm bảo tàng thuộc các đơn vị: Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Quân chủng Phòng không - Không quân; Bộ đội Biên phòng; Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa; các binh chủng: Đặc công, Hóa học, Thông tin liên lạc, Tăng thiết giáp; đồng thời, điều chỉnh tổ chức lại các bảo tàng trên thành 10 nhà truyền thống.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị rà soát, triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Đối với hệ thống nhà văn hóa, hiện các nhà văn hóa cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng có 34 (trong đó có 9 nhà văn hóa học viện, trường sĩ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng). Dự kiến, điều chỉnh giảm 25 nhà văn hóa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (giữ lại 9 nhà văn hóa các học viện, nhà trường). Với hệ thống đội chiếu phim, hiện có tổng số 107 đội chiếu, dự kiến điều chỉnh giảm còn 65 đội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Về một số nhiệm vụ tiếp theo, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu: Về hệ thống nhà văn hóa trực thuộc Bộ Quốc phòng, đội chiếu phim, các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị rà soát thật kỹ, bố trí hợp lý, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu kết luận hội nghị.

Đối với hệ thống bảo tàng các đơn vị ở khu vực Hà Nội, tổ chức quán triệt thống nhất trong toàn đơn vị. Tiến hành kiểm kê, phân loại, bàn giao, tiếp nhận, bảo quản, làm sao có sự đối chiếu hồ sơ chặt chẽ; phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tránh để hư hỏng, thất thoát.

Xây dựng phương án chuyển đổi các bảo tàng thành nhà truyền thống, phải khảo sát, đánh giá cụ thể từng bảo tàng, phù hợp với tình hình cụ thể từng đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin, để lưu giữ, quản lý và phát huy hiệu quả các hiện vật. Đặc biệt chú trọng việc tối ưu và bảo đảm an toàn dữ liệu thông tin; kiểm soát chặt chẽ việc sao chép, cung cấp các thông tin, dữ liệu từng đơn vị cho phù hợp.

Thượng tướng Trương Thiên Tô giao Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là nơi tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ và phát huy các hiện vật được tiếp nhận từ các bảo tàng.