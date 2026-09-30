Rà soát kỹ tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Siết chặt trách nhiệm cá nhân với từng dự án luật

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, nỗ lực của các cơ quan liên quan, cũng như sự tham gia trách nhiệm, chủ động, hiệu quả của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Phó Thủ tướng và các bộ trưởng.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 36 nội dung, trong đó có tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất, cho ý kiến lần thứ hai đối với công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 2 của Quốc hội và cho ý kiến đối với 29 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027 cùng 3 nghị quyết khác thuộc thẩm quyền.

Phiên họp bế mạc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Hướng tới kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến đã được thống nhất tại phiên họp để hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chất lượng cao nhất và gửi tới các đại biểu Quốc hội đúng thời gian quy định.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu rà soát kỹ lưỡng tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, đặc biệt trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Việc rà soát phải bảo đảm không xảy ra trùng lặp, chồng chéo, đặt mỗi dự án luật trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý siết chặt trách nhiệm cá nhân đối với từng dự án luật và yêu cầu tổ chức thực hiện ngay Chương trình lập pháp năm 2027.

“Việc đăng ký dự án luật vào chương trình là cam kết chính thức về tiến độ, chất lượng chứ không chỉ đưa thêm tên vào danh mục. Đây sẽ là căn cứ để đánh giá KPI. Những nhiệm vụ lập pháp không hoàn thành hoặc bị chậm, muộn thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Xây dựng cơ chế ưu đãi vượt trội thúc đẩy kinh tế số

Trước đó, sáng 30-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn. Đó là bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về đấu thầu; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất của hoạt động đấu thầu; đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát và làm rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các chủ thể liên quan.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính.

Thứ nhất là hoàn thiện các quy định về ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Thứ hai là hoàn thiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo hướng đổi mới định hướng thu hút FDI, xây dựng các cơ chế ưu đãi vượt trội, cạnh tranh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh và kinh tế số.

Thứ ba là hoàn thiện quy định về thủ tục đầu tư, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thứ tư là bổ sung điều khoản chuyển tiếp xử lý thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hỗ trợ đầu tư đặc biệt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tổng kết nội dung thảo luận. Ảnh: Quochoi.vn

Phát biểu kết luận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát các nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Quốc hội để cập nhật, bổ sung đầy đủ vào dự thảo luật, tránh tình trạng phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cũng lưu ý rà soát, hoàn thiện quy định về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt; xác định rõ đối tượng, tiêu chí, điều kiện và giới hạn áp dụng. Các ưu đãi phải gắn chặt với cam kết, kết quả thực thi và phải có cơ chế đánh giá, thu hồi nếu không đạt yêu cầu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn dự họp. Ảnh: Quochoi.vn

Về dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, cần xác định rõ nguyên tắc áp dụng khi có quy định khác nhau để không gây chồng chéo, không tạo khoảng trống pháp lý hoặc dẫn đến các cách hiểu khác nhau trong thực thi.

Phân định rõ thẩm quyền, giới hạn và trách nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị phải gắn liền việc phân cấp với phân định rõ thẩm quyền, giới hạn và trách nhiệm, đặc biệt là xác định rõ chủ thể chịu trách nhiệm cuối cùng đối với từng quyết định. Các quy định trong dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) phải bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp, tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống lãng phí trong thi hành pháp luật.