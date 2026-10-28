Rà soát kỹ lưỡng mọi phương án phục vụ Festival Trà Quốc tế và Chương trình 'Nối vòng tay lớn'

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại Dự án khu phố đi bộ trung tâm.

Đoàn đã kiểm tra cơ sở vật chất, khu vực sân khấu, công tác đón tiếp đại biểu tại Sân vận động Thái Nguyên, Quảng trường Võ Nguyên Giáp và Dự án khu phố đi bộ trung tâm. Đây là những địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, dự kiến thu hút đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách trong thời gian tổ chức sự kiện.

Sau khi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Quang Tuyên ghi nhận nỗ lực của các đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị.

Đồng chí nhấn mạnh, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 và Chương trình nghệ thuật chính luận “Nối vòng tay lớn” là những sự kiện văn hóa, chính trị có quy mô lớn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Vì vậy, các đơn vị liên quan phải chủ động rà soát toàn diện các khâu chuẩn bị, không chủ quan, lơ là, bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn, chu đáo.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực bố trí ghế ngồi của đại biểu tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát kỹ phương án tổ chức, bảo đảm vận hành theo đúng kịch bản chương trình; đặc biệt chú trọng an toàn khu vực sân khấu, chủ động phương án ứng phó với thời tiết bất lợi, phân luồng giao thông hợp lý, bảo đảm việc di chuyển của các đoàn đại biểu, nhân dân và du khách thuận lợi, an toàn.

Đoàn công tác kiểm tra phương án bảo đảm an toàn khu vực sân khấu.

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và chỉnh trang cảnh quan tại Sân vận động tỉnh cùng các khu vực công cộng phải được tăng cường, bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, thân thiện, hiếu khách trong thời gian diễn ra các sự kiện.