Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp

Rõ thẩm quyền kiểm tra cơ sở lưu trú du lịch

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại tổ và tại hội trường của đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Văn hoá và Xã hội và chỉnh lý dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo đó, đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 7 luật, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã thống nhất toàn bộ nội dung chỉnh lý. Dự thảo Luật đã chỉnh lý 20 khoản về du lịch, thư viện, điện ảnh, di sản văn hoá và quảng cáo. Riêng thể dục, thể thao và báo chí giữ nguyên như bản đã trình.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng trình bày báo cáo

Thứ trưởng nhấn mạnh, hai thay đổi đáng chú ý là làm rõ thẩm quyền kiểm tra cơ sở lưu trú du lịch; chuyển từ cấp phép sang thông báo trước khi hoạt động đối với các bảo tàng ngoài công lập. Các đề xuất chính sách mới của đại biểu sẽ được nghiên cứu khi sửa đổi toàn diện từng văn bản luật chuyên ngành.

Đối với dự thảo Nghị quyết đã bổ sung hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư. Đối với những dự án này, không đặt ngưỡng vốn hay lao động.

Đối với dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, dự thảo Luật sau khi tiếp thu chỉnh lý còn 8 chương 32 điều, giảm 7 điều so với bản trình Quốc hội. Theo cơ quan thẩm tra, trong số 48 nội dung chính sách Chính phủ đã trình thì có 23 nội dung giữ lại, 5 nội dung thu hẹp và 20 nội dung đưa ra khỏi dự thảo.

Vấn đề lớn nhất của các chính sách mà nhiều ý kiến còn băn khoăn là sau khi chỉnh lý thì có đủ sức khơi thông nguồn lực cho công nghiệp văn hóa hay không? Thứ trưởng cho biết, các chính sách để khơi thông nguồn lực cho công nghiệp văn hoá được thể hiện ở 8 nhóm nội dung. Đó là, xác lập vị trí pháp lý và đo lường đóng góp của công nghiệp văn hóa; phát triển các ngành trong một hệ sinh thái; đưa quyền sở hữu trí tuệ trở thành nguồn lực cho sáng tạo; gắn đào tạo nhân lực với thực hành nghề nghiệp; đồng bộ về hạ tầng vật chất và hạ tầng số; ưu tiên, ưu đãi đối với các sản phẩm mang bản sắc Việt Nam và sản phẩm trọng điểm; mở rộng không gian thử nghiệm và đơn giản hóa tổ chức sự kiện, các hoạt động phát triển công nghiệp văn hóa; đồng bộ các chính sách tại Kỳ họp thứ Hai của Quốc hội.

Đề xuất bổ sung điều kiện quảng cáo thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em đến 36 tháng tuổi

Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch và dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa do Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày cho biết, Thường trực Ủy ban nhận thấy, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật trong lĩnh vực văn hóa và dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Hai sau khi tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến.

Riêng đối với quy định về điều kiện quảng cáo thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em đến 36 tháng tuổi tại dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Đối với dự thảo Nghị quyết, Thường trực Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu nhóm dự án du lịch động lực mang tính chất chiến lược; chính sách miễn, giảm tiền thuê đất; chính sách thị thực.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, Nghị quyết

Riêng đối với nội dung dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, sau khi chỉnh lý gồm 8 Chương, 32 Điều, giảm 7 Điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội. Thường trực Ủy ban nhận thấy, trong 48 nội dung chính sách trình Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo đã đưa ra khỏi dự thảo Luật 20 nội dung, thu hẹp phạm vi 5 nội dung và giữ lại 23 nội dung, còn lại 28/48 nội dung.

Các nội dung đưa ra khỏi dự thảo Luật chủ yếu thuộc nhóm chính sách về nhân lực, hạ tầng thị trường và tài chính; ưu đãi đầu tư; Về học bổng, miễn học phí; quỹ bảo lãnh tín dụng; hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đoàn làm phim nước ngoài; sửa đổi các luật về thuế và đầu tư. Thường trực Ủy ban cho rằng việc đưa ra khỏi dự thảo Luật hoặc thu hẹp phạm vi chính sách sẽ dẫn đến khó đạt được mục tiêu mà Chính phủ đã xác định khi xây dựng dự án Luật. Dự thảo quy định nhiều chính sách, nhất là chính sách ưu đãi, nhưng chưa được đánh giá tác động đầy đủ.

Hơn nữa, đây là luật mới, phạm vi rộng, thời gian rà soát gấp; còn nhiều nội dung cần tiếp tục rà soát về mặt kỹ thuật lập pháp để bảo đảm tính logic, chặt chẽ. Do thời gian gửi hồ sơ của Chính phủ rất gấp, có một số nội dung hiện tại trong dự thảo Luật có sự thay đổi so với bản cơ quan chủ trì soạn thảo trình Chính phủ, Thường trực Ủy ban chưa có ý kiến đối với các nội dung thay đổi này, do đó, đề nghị cần có thêm thời gian nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo Luật.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chính phủ và Thường trực Ủy ban Văn hóa, Xã hội đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội để hoàn chỉnh dự thảo Luật và dự thảo Nghị quyết đảm bảo tính khả thi, minh bạch, rõ ràng để tổ chức thực hiện.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo luật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan và các dự án luật đang trình Quốc hội tại Kỳ họp này. Nghiên cứu đầy đủ các đề xuất, chính sách của đại biểu Quốc hội làm cơ sở sửa đổi toàn diện các luật chuyên ngành trong thời gian tới. Đồng thời, hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình, kỹ thuật lập pháp và chuẩn bị kịp thời các văn bản quy định chi tiết bảo đảm chất lượng, tiến độ để trình Quốc hội xem xét thông qua và tổ chức thi hành.

Đối với dự thảo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung có liên quan đến dự án du lịch động lực mang tính chiến lược, chính sách miễn giảm tiền thuê đất, chính sách thị thực.

Riêng dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Văn hoá và Xã hội tiếp tục phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, báo cáo lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào thời điểm phù hợp. Để bảo đảm chất lượng, sẽ trình dự án Luật xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Ba.