Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ; Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; phường Việt Trì.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cùng các đại biểu kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực diễn ra chuỗi sự kiện của Techfest PhuTho 2026.

Trước giờ tổng duyệt chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn và các đại biểu đã trực tiếp kiểm tra không gian trưng bày, triển lãm và trình diễn các sản phẩm khoa học, công nghệ, công nghệ cao, sản phẩm chủ lực, ý tưởng sáng tạo và dự án khởi nghiệp.

Tiếp đó, Ban tổ chức tiến hành tổng duyệt các nội dung trọng tâm của lễ khai mạc theo kịch bản như: Biểu diễn nghệ thuật, phát biểu khai mạc, trình chiếu phóng sự, khởi động triển khai ứng dụng Công dân số Phú Thọ, giới thiệu và trình chiếu clip iPhuTho, nghi thức “Kích hoạt dòng chảy sáng tạo”...

Lễ khai mạc Techfest PhuTho 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh PTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn kiểm tra khu vực trưng bày, triển lãm các sản phẩm khoa học, công nghệ, công nghệ cao và dự án khởi nghiệp.

Với chủ đề “Hào khí Đất Tổ, Khát vọng công nghệ - Kiến tạo kỷ nguyên xanh”, Techfest PhuTho 2026 diễn ra trong 2 ngày 25-26/11, tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh (phường Việt Trì). Dự kiến, Ngày hội thu hút khoảng 500 đại biểu tham dự trực tiếp và 1.000 đại biểu tham dự trực tuyến tại các điểm cầu xã, phường.

Điểm nhấn của Ngày hội là khu vực trưng bày, triển lãm, trình diễn của 40 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giới thiệu các sản phẩm khoa học, công nghệ, công nghệ cao, sản phẩm chủ lực, ý tưởng sáng tạo và dự án khởi nghiệp; cùng chuỗi hội nghị kết nối cung - cầu công nghệ, hội thảo và tọa đàm chuyên đề.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại khu vực diễn ra lễ khai mạc và chuỗi sự kiện của Techfest PhuTho 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên tỉnh Phú Thọ tổ chức ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khơi thông các nguồn lực phát triển.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát kỹ lưỡng từng nội dung, nhiệm vụ được giao, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để sự kiện diễn ra trang trọng, chuyên nghiệp, hiện đại.

Trong đó, chú trọng hoàn thiện maket, sân khấu, công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu; bố trí gian hàng, không gian trưng bày khoa học, hợp lý; bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và cảnh quan chung tại khu vực tổ chức.

Quang cảnh buổi tổng duyệt chương trình tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý chuỗi hoạt động của Ngày hội phải được tổ chức thực chất, có chiều sâu, gắn với những yêu cầu và bài toán phát triển đặt ra đối với tỉnh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thu hút sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhà đầu tư và Nhân dân.

Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, tạo thêm động lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.