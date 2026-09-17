Rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh diễn ra trang trọng, ý nghĩa

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi Lễ tổng duyệt.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đình Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Văn Khắc Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; thành viên Ban tổ chức, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra khánh tiết chuẩn bị cho Lễ công bố.

Buổi tổng duyệt nhằm rà soát toàn bộ nội dung, kịch bản, các điều kiện kỹ thuật trước khi chương trình chính thức diễn ra vào ngày 19/9. Đây là sự kiện lịch sử mang ý nghĩa trọng đại, đánh dấu bước phát triển vươn tầm của Bắc Ninh sau nhiều thập kỷ nỗ lực bứt phá, đòi hỏi cao về chất lượng trong công tác tổ chức, thực hiện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra ma két không gian trưng bày phục vụ Lễ công bố.

Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất diễn ra vào sáng 19/9. Tới dự sự kiện trọng đại này dự kiến sẽ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chương trình được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam và trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh cùng các nền tảng số.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tổng duyệt Lễ công bố và Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng sự kiện.

Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu nắm bắt, kiểm điểm từng việc đã thực hiện như: Phim trình chiếu về Bắc Ninh trước ngày lên thành phố; nghi lễ công bố, trao Nghị quyết của Quốc hội; công bố về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; các kịch bản, từ phần nghi lễ, trang trí, khánh tiết, ánh sáng, văn nghệ chào mừng; khu vực, hình ảnh trưng bày... Qua nắm bắt các nội dung, các đại biểu đã đóng góp ý kiến hoàn thiện để buổi Lễ diễn ra đạt chất lượng tốt nhất.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi Lễ.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Thái yêu cầu các đơn vị liên quan, bộ phận được giao nhiệm vụ tiếp tục rà soát từng khâu trong công tác chuẩn bị bảo đảm Lễ công bố diễn ra trang trọng, ý nghĩa, đúng kế hoạch.

Trong đó, chú ý phân luồng xe, bố trí không gian đón tiếp chu đáo; không gian trưng bày ấn tượng; cập nhật các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cũng như hình ảnh nổi bật của địa phương để trình chiếu tại buổi Lễ. Cùng đó, sắp xếp khu vực tác nghiệp của các phóng viên, việc di chuyển của các đội văn nghệ sau khi kết thúc trình diễn, tránh lộn xộn.