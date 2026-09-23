Rà soát, khắc phục bất cập tổ chức giao thông trên tuyến quốc lộ 20

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Duy

Tại hội nghị, Đội CSGT đường bộ số 2 báo cáo kết quả rà soát trên địa bàn 13 xã, phường dọc tuyến quốc lộ 20 và các tuyến đường kết nối. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều bất cập liên quan đến mặt đường, hệ thống thoát nước, biển báo, vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc, hành lang an toàn giao thông và tổ chức giao thông tại các nút giao.

Thượng tá Vũ Văn Nhiệm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Duy

Đáng chú ý, một số đoạn quốc lộ 20 xuất hiện tình trạng mặt đường hư hỏng, ổ gà, lồi lõm, ngập nước khi mưa; lề đường chưa hoàn thiện hoặc xuống cấp. Một số tuyến đường kết nối như 762, 774B và các tuyến đường liên xã, liên ấp cũng có vị trí mặt đường xuống cấp, vạch kẻ đường mờ hoặc chưa được kẻ đầy đủ.

Đại diện các xã, phường dọc tuyến quốc lộ 20 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Duy

Qua rà soát, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vị trí biển báo bị mờ, hư hỏng, nghiêng đổ hoặc bị cây cối che khuất; vạch tim đường, vạch giảm tốc tại một số đoạn đã xuống cấp. Một số khu vực chưa có gờ giảm tốc tại các điểm giao nhau, đường cong, dốc hoặc khu vực dân cư đông người.

Tại các khu vực trường học, lực lượng chức năng xác định một số điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông do lượng học sinh, phụ huynh tập trung đông vào giờ đến trường và tan học, trong khi đường có dốc, khúc cua hoặc hạn chế tầm nhìn. Đơn vị đề xuất nghiên cứu bổ sung biển cảnh báo trường học, gờ giảm tốc, vạch sơn và các giải pháp tổ chức giao thông phù hợp.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Vũ Văn Nhiệm, Phó Trưởng phòng CSGT Công an thành phố đề nghị: Các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục rà soát, phân loại những bất cập theo từng nhóm để kiến nghị cơ quan chức năng có phương án xử lý phù hợp.

Theo kết quả rà soát, một số khu vực trên quốc lộ 20 cần được ưu tiên khắc phục tình trạng ngập úng, hư hỏng mặt đường, ổ gà, lề đường xuống cấp và hệ thống thoát nước. Bên cạnh đó, cần rà soát đồng bộ biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu và các vị trí cần bổ sung gờ giảm tốc, nhất là tại khu dân cư, trường học, đường cong và các nút giao có lưu lượng phương tiện lớn.

Việc rà soát, khắc phục các bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông được xác định là một trong những giải pháp cần thực hiện song song với tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhằm giảm các điểm xung đột và nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20 và các tuyến đường kết nối.