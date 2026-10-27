Rà soát kế hoạch phát triển nhà ở và đô thị đến năm 2030

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.N

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến hết năm 2025, tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 50,4 triệu m², diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt 31,63m². Chất lượng nhà ở từng bước được nâng lên với tỉ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99,5%.

Trên cơ sở kết quả đạt được, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đạt khoảng 69,4 triệu m², tăng thêm khoảng 18,9 triệu m² so với năm 2025. Diện tích nhà ở bình quân đầu người phấn đấu đạt 35,3 m² sàn/người.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến đưa vào sử dụng khoảng 38.176 căn nhà ở thương mại, 24.053 căn nhà ở xã hội, 1.642 căn nhà ở công vụ; đồng thời phát triển khoảng 10,2 triệu m² sàn nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng. Tổng nhu cầu vốn phục vụ phát triển nhà ở trong giai đoạn này dự kiến hơn 167.510 tỉ đồng.

Đối với chương trình phát triển đô thị, hiện nay, toàn tỉnh hiện có 23 đô thị, gồm 2 đô thị loại II và 21 đô thị loại III. Các đô thị được hình thành, phát triển với nhiều chức năng khác nhau, trong đó chủ yếu là đô thị hành chính, bên cạnh các đô thị kinh tế tổng hợp, đô thị nông trường, đô thị du lịch và đô thị cửa khẩu. Tỉ lệ đô thị hóa toàn tỉnh ước đạt khoảng 33,2%, tuy nhiên còn có sự chênh lệch giữa các khu vực, tập trung cao hơn tại khu vực ven biển và phía Nam của tỉnh.

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục phát triển, hoàn thiện hệ thống 23 đô thị hiện có, phấn đấu nâng tỉ lệ đô thị hóa lên khoảng 37%. Định hướng phát triển là xây dựng hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh và bền vững; phát huy vai trò động lực của đô thị đối với tăng trưởng kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân và tăng cường liên kết vùng.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận những giải pháp nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030; trong đó tâp trung rà soát, xác định cụ thể các chỉ tiêu, bảo đảm tính khả thi và hạn chế việc phải điều chỉnh kế hoạch trong quá trình thực hiện.

Các ý kiến cũng đề cập đến chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Các đại biểu cũng đã phân tích, thống nhất định hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của tỉnh; đồng thời chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, từng bước xây dựng các đô thị thông minh.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở, nhất là chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội. Các sở, ngành cần bám sát chương trình phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2026-2030, chủ động triển khai nhiệm vụ theo chức năng, bảo đảm các mục tiêu phát triển nhà ở được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Đối với chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng căn cứ các quy định pháp luật và cơ chế hiện hành để tiếp tục hoàn thiện chương trình, rà soát kỹ các chỉ tiêu, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển của địa phương. Trong đó, cần gắn phát triển đô thị với ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới xây dựng hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, bền vững, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.