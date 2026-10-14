Rà soát hơn 10.000 hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn tại Đắk Lắk

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk ứng dụng công nghệ số, phần mềm bốc số để tạo thuận lợi cho nhân dân. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Cụ thể, qua rà soát số liệu thống kê tạm thời trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 1/9 đến 30/9/2026, toàn tỉnh đã giải quyết 93.446 hồ sơ, trong đó 83.114 hồ sơ đúng và trước hạn; ghi nhận 10.332 hồ sơ quá hạn. Ngoài ra, còn 32.487 hồ sơ đang giải quyết, trong đó có 5.702 hồ sơ quá hạn. Kết quả cho thấy số hồ sơ ghi nhận quá hạn còn lớn, cần tập trung rà soát, đối soát dữ liệu, xác định nguyên nhân và có giải pháp khắc phục kịp thời.

Đặc biệt, hệ thống đang ghi nhận nhiều hồ sơ trễ hạn của các đơn vị như: Sở Nông nghiệp và Môi trường có 6.556 hồ sơ đã giải quyết quá hạn (chiếm 63,45% số hồ sơ đã giải quyết quá hạn toàn tỉnh) và 992 hồ sơ đang quá hạn. Các địa phương có từ 100 hồ sơ đang giải quyết quá hạn trở lên như: Phường Hòa Hiệp (342), Buôn Ma Thuột (220), Phú Yên (216)… xã Ea Bá (162), Krông Pắc (139), xã Ea Drăng (106)…

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường trên cơ sở đối soát thực tế, rà soát từng hồ sơ quá hạn, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý; ưu tiên hồ sơ tồn đọng kéo dài, không để phát sinh chậm trễ do nguyên nhân chủ quan; thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết quá hạn theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương có số hồ sơ quá hạn lớn theo kết quả thống kê trên hệ thống chủ động kiểm tra, phân loại số hồ sơ thực tế quá hạn và số hồ sơ ghi nhận quá hạn do chưa cập nhật hoặc đồng bộ dữ liệu; phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý hằng ngày; bố trí nhân lực phù hợp, tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ thực tế quá hạn và báo cáo kết quả khắc phục. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động theo dõi, cảnh báo hồ sơ sắp đến hạn; phối hợp xử lý hồ sơ liên thông, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm trả kết quả đúng hạn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường khẩn trương đối soát dữ liệu đến từng mã hồ sơ giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia, các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính dùng chung của bộ, ngành và số liệu theo dõi tại đơn vị. Các đơn vị phải phân loại rõ hồ sơ thực tế chưa được giải quyết; hồ sơ đã giải quyết, trả kết quả nhưng chưa kết thúc quy trình trên hệ thống; hồ sơ thiếu trạng thái, đồng bộ sai hoặc chưa được đồng bộ. Trên cơ sở đó, tổng hợp danh sách mã hồ sơ sai lệch, tình trạng thực tế, nguyên nhân và thông tin lỗi gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh để phối hợp xử lý.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và đơn vị vận hành hệ thống kiểm tra, khắc phục lỗi kỹ thuật, kết nối và đồng bộ dữ liệu; trong đó, ưu tiên xử lý các hồ sơ đã giải quyết nhưng chưa được ghi nhận hoàn thành trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các đơn vị cần đối chiếu số liệu thống kê tự động với kết quả tổng hợp thủ công, xác định nguyên nhân chênh lệch, xử lý sai lệch, bảo đảm kết quả thống kê, đánh giá phản ánh đúng thực tế. Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở số liệu đã được đối soát, xác minh; phân biệt rõ trường hợp chậm giải quyết trên thực tế với trường hợp hệ thống ghi nhận quá hạn do sai lệch trạng thái, lỗi kỹ thuật hoặc chưa đồng bộ dữ liệu.

UBND tỉnh yêu cầu xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân và người đứng đầu đối với những trường hợp để xảy ra tình trạng hồ sơ thực tế quá hạn kéo dài do nguyên nhân chủ quan, ảnh hưởng đến kết quả cải cách hành chính của tỉnh.