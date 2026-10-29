Rà soát hoạt động đối với các Trại giống trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tại cuộc làm việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo về thực trạng, phương án xử lý đối với Trại Giống cá tầm và thủy sản khác tại bản Nà Tòng, xã Chiềng Lao; đề xuất bàn giao đất đai, tài sản Trại giống Phù Yên cho UBND xã Phù Yên quản lý, sử dụng. Theo đó, đối với Trại Giống cá tầm và thủy sản khác từng được đầu tư chuyên dụng cho sản xuất giống cá nước lạnh với tổng nguyên giá tài sản công lên tới 40,83 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm tiếp nhận quản lý, trại vẫn chưa thể vận hành đúng công năng thiết kế và chưa tạo ra nguồn thu ổn định. Các thiết bị đắt tiền, hệ thống làm lạnh nằm trong kho hoặc thiếu nhân lực vận hành, dẫn đến nguy cơ xuống cấp.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo thực trạng hoạt động các trại giống.

Mặc dù từng lưu giữ thành công 7 dòng giống lúa bản địa quý hiếm và phối hợp sản xuất lúa giống Séng Cù. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế không đảm bảo, do đó, việc bàn giao toàn bộ đất đai cùng tài sản của Trại giống Phù Yên sẽ được làm thủ tục điều chuyển, bàn giao nguyên trạng cho UBND xã Phù Yên quản lý và sử dụng. Quá trình bàn giao dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Các đại biểu và các địa phương đã trao đổi ý kiến về việc sắp xếp hệ thống trại giống công lập của tỉnh, quản lý tài sản công rõ ràng gắn với thực tiễn, không đầu tư dàn trải, cắt bỏ phần kém hiệu quả và đẩy mạnh hợp tác công - tư. Xem xét phương án giữ lại đối với các trại giống tại Chiềng Lao, xây dựng đề án sử dụng tài sản công được phê duyệt, lựa chọn được nhà đầu tư tham gia liên kết sản xuất. Qua đó, phát huy hiệu quả công trình đầu tư của Nhà nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính hoàn thiện các thủ tục pháp lý bàn giao tài sản cho địa phương. Xã Phù Yên chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tiếp nhận tài sản được bàn giao. Đồng thời, nghiên cứu phương án thu hút đầu tư xây dựng viện giống lúa sau khi bàn giao tài sản. Đối với Trại Giống cá tầm và thủy sản khác, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục nghiên cứu phương án quản lý tài sản, mời gọi, thu hút các nhà đầu tư tham gia liên doanh, liên kết, nhằm phát huy hiệu quả kinh tế.